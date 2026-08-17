מרתק: עיר עתיקה בת 1,300 שנה נחשפה מתחת לאדמה

אתר החפירות ברמת גן - צילום: אמיל אלג'ם , רשות העתיקות אתר החפירות ברמת גן | צילום: צילום: אמיל אלג'ם , רשות העתיקות 10 10 0:00 / 1:19

מתחת לשכבות האספלט והבטון של אזור המרכז, עמוק באדמת חניון אצטדיון וינטר, התעוררה לחיים עיר שלמה שתוכננה בדיוק מדהים לפני כ-1,300 שנה. התגלית המרשימה, שפורסמה לראשונה על ידי רשות העתיקות, חושפת מכלול תעשייתי ומסחרי שפעל במשך כ-150 שנה בתקופות האומיית והעבאסית.

החפירות, שניהלו ד"ר יואב ארבל וליאור ראוכברגר מטעם רשות העתיקות לקראת הקמת מסוף אוטובוסים גדול במקום על ידי חברת נתיבי איילון, חשפו תכנון עירוני מתוחכם שכלל רחובות ישרים ומצטלבים, חנויות ומחסנים, מתקני תעשייה מטויחים וכבשני יוצר. על פי החוקרים, העיר הוקמה לפני כ 1,300 שנה, ומיקומה לא היה מקרי – היא שכנה בסמוך לדרך הראשית שקישרה בין יפו, רמלה וירושלים.

אתר החפירות ברמת גן ( צילום: אמיל אלג'ם , רשות העתיקות )

תכנון מוקדם שקדם לבנייה חיזבאללה מאשר: המפקד חוסל יחד עם רעייתו וארבעת ילדיו אליהו לוי | 16.08.26 72 נספו באסון המעבורת בזימבבואה, ביניהם 18 ילדים אריה לוי | 16.08.26 הממצא המרכזי והמרגש ביותר הוא העובדה שהעיר תוכננה ושורטטה בידי מהנדסים קדומים עוד בטרם הונחה אבן אחת. החוקרים מצביעים על כך שמדובר בתכנון מוקדם ומדויק, שהתבטא ברחובות הישרים והמצטלבים, במיקום האסטרטגי של החנויות והמחסנים, ובהקמת מתקני התעשייה המטויחים. המתחם פעל במשך כ-150 שנה כמרכז תעשייתי ומסחרי משגשג, אך בנסיבות שטרם פוענחו לחלוטין – הוא ננטש. לדברי החוקרים, לפני כ-1,000 שנה יושב האתר מחדש, והוקמו בו בתי מגורים, מתקני ייצור וטאבונים רבים. העיר נעזבה סופית בשלהי המאה ה-11, ערב הכיבוש הצלבני.

אתר החפירות ברמת גן ( צילום: אמיל אלג'ם , רשות העתיקות )

ממצאים המעידים על עוצמה כלכלית

לצד שרידי הבנייה המפוארים, התגלו עשרות כלי חרס ונרות שמן שלמים, כלי איפור וכלי שולחן עשויים ברונזה, כלי עבודה מברזל ועשרות מטבעות. החוקרים מצביעים על כמות אדירה של שברי זכוכית וחרס מקומיים ומיובאים, המעידים על עוצמתו הכלכלית של המרכז המסחרי הקדום.

התגלית מצטרפת לשורה של ממצאים ארכיאולוגיים משמעותיים שנחשפו בשנים האחרונות בארץ, ומאפשרת הצצה נדירה לחיי היום-יום של תושבי הארץ לפני למעלה מאלף שנה. החפירות ממשיכות, והחוקרים מקווים לפענח עוד מסתורין העיר העתיקה ונסיבות נטישתה.