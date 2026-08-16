ח"כ ינון אזולאי ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

ח"כ ינון אזולאי (ש"ס) דחה הבוקר (ראשון) את תחזיות הסקרים המעניקות למפלגתו בין שבעה לשמונה מנדטים בלבד, וטען כי גם במערכות בחירות קודמות טעו מכוני הסקרים באופן דרמטי. "אני מתייחס אליהם בדיוק כפי שהתייחסנו שבוע לפני הבחירות הקודמות - חזו לנו שבעה מנדטים, ובסופו של דבר קיבלנו 11", הבהיר אזולאי בריאיון ל"מהדורת הבוקר" ברדיו "קול חי".

בתשובה לשאלה בדבר מועד השקת קמפיין הבחירות, הבהיר אזולאי כי אינו אמון על הניהול האסטרטגי של המערכה, אך הדגיש כי לסיעתו הישגים מוכחים להציג לבוחר. על אף המבוי הסתום בהסדרת חוק הגיוס, לדבריו, הצליחה המפלגה להעביר לאורך הקדנציה שורת חוקים חברתיים מובהקים, חלקם פרי יוזמתו הישירה. אזולאי שלל כל אפשרות לשיתוף פעולה בין המפלגות החרדיות לבין גוש השמאל, נוכח עמדותיו של יאיר גולן בנושאי תחבורה ציבורית בשבת ונישואים אזרחיים. "מדובר במחנה החותר לפגוע בצביונה היהודי של המדינה", קבע ח"כ ש"ס. "צה"ל לא סובל ממצוקת כוח אדם" פרסום ראשון: נציגי ש"ס מקומיים עוברים למפלגה חרדית חדשה דוד קליין | 14.08.26 טראמפ שאל את נתניהו על מצבו בסקרים – התשובה הייתה מביכה ישראל גרוס | 14.08.26 נדבך מרכזי בשיחה יוחד לסוגיית גיוס החרדים. אזולאי נסמך על דברים שיוחסו לעפר שלח, לפיהם אם מחזורי הגיוס התרחבו ועדיין מורגש מחסור בלוחמים - שורש הבעיה נעוץ בניהול לקוי ובחסמים ארגוניים בתוך הצבא. לאור זאת, קבע כי השיח סביב הציבור החרדי נובע ממניעים פוליטיים בלבד. לדבריו, נתונים שנחשפו בוועדת החוץ והביטחון הצביעו על מספרי שיא של אנשי מילואים שכלל לא זומנו לשירות - נתון המעיד, לשיטתו, כי ההתמקדות במגזר החרדי נעדרת שיקולים מקצועיים טהורים. בעקבות פרסום ב"דה מרקר", ציינו המגישים כי אף בחוגי המרכז-שמאל גוברת ההכרה בכך שצה"ל אינו סובל בהכרח ממצוקת כוח אדם כוללת, אלא מכשלים במיצוי המשאב האנושי הקיים.

עצרת ש"ס בבחירות 2019 ב' ( צילום: אהרון קראון/Flash90 )

שבחים לביסמוט ולוחמי עולם התורה

בהמשך הדברים, פנה אזולאי לעסוק בהתמודדות הפנימית בליכוד והרעיף שבחים על יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט: "ביסמוט עשה עבודה נפלאה. הוא עמד כחומה בצורה למען לומדי התורה". אף שהדגיש כי אינו בוחש בהליכים הפנימיים של מפלגה אחרת, ציין כי לו נשאל - היה ממליץ לחזק את מי שנאבקו למען עולם הישיבות.

באותה נשימה מנה לשבח גם את ח"כ אביחי בוארון וחברי כנסת נוספים בליכוד, אשר "נלחמו למען לומדי התורה ושמרו על יציבות ממשלת הימין". דבריו של אזולאי מגיעים בעיצומו של מאבק הפריימריז בליכוד, שבו מתמודדים גם חברי כנסת שתמכו בעולם התורה לאורך הקדנציה.

בחתימת הריאיון שיגר אזולאי מסר חיזוק לתלמידי הישיבות עם פתיחת "זמן אלול": "אתם חוד החנית של עם ישראל; אתם אלה שמחזקים אותנו ושומרים על כולנו". לדבריו, נבחרי הציבור החרדי פועלים בכנסת כשליחיהם הישירים של בני התורה.