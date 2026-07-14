בעוד רחובות ישראל שרויים בגל פשיעה חמור שכולל ירי והשלכת רימונים לעבר בתי עסק ובתי מגורים, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בחר להתמקד בפעילות פוליטית אחרת לחלוטין. השר, שטרם התייחס בפומבי לגל האלימות הנוכחי, פועל בימים האחרונים במרץ לשינוי חוק "דרכי תעמולת בחירות" לקראת מערכת הבחירות הקרבה.

מטרת המהלך ברורה: לאפשר לשרים להשתמש בצילומים לצד כוחות הביטחון וההצלה לטובת קמפיינים פוליטיים, מבלי שהדבר ייחשב לעבירה על החוק. את הצעת החוק מוביל חבר מפלגתו של בן גביר, ח"כ יצחק קרויזר מעוצמה יהודית.

מהלך לעקיפת פסיקות יו"ר ועדת הבחירות

ההצעה מבקשת לקבוע החרגה מפורשת בחוק, לפיה כל שר או סגן שר יהיה רשאי להצטלם לצד גורמים או פקודים הנמצאים תחת תחומי אחריות משרדו. צילומים אלו לא ייחשבו כשימוש אסור בנכסי ציבור ולא ייפסלו כחלק מתעמולת בחירות.

היוזמה מגיעה כתגובה ישירה לפסיקותיו המחמירות של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית והמשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, אשר פסל שורה ארוכה של סרטונים שפרסמו שרי הממשלה. בן גביר נחוש להעביר את השינוי ומעמיד את הנושא כדרישה לקבלת החלטה קואליציונית מחייבת.

גורמים בעוצמה יהודית ובמפלגות קואליציה נוספות גיבו את המהלך והביעו תרעומת על יו"ר ועדת הבחירות. "השופט סולברג מגזים לחלוטין בפסיקותיו נגד סרטוני השרים", מסרו גורמים בקואליציה. "בסופו של דבר, מתפקידו של שר להציג לציבור את העשייה של המשרד עליו הוא אמון".

"רשימת הפסולים" של השופט סולברג

השופט סולברג כבר הורה בעבר על הסרת שורה של סרטוני תעמולה שהעלה בן גביר לרשתות החברתיות, לאחר שקבע כי נעשה בהם שימוש אסור בנכסי המדינה. בין הסרטונים שנפסלו: סרטון שבו תועד השר במהלך סיור על סירה משטרתית, תיעוד מתוך מתקן הכליאה "כלא עופר", סרטון המציג את מעצרם והשפלתם של פעילי המשט לעזה, וסרטון לקידום חוק עונש מוות למחבלים שצולם במוזיאון המחתרות.

בן גביר אינו השר היחיד שספג סנקציות מיו"ר ועדת הבחירות. השופט סולברג הפעיל סמכות דומה גם כלפי בכירים נוספים בממשלה: ראש הממשלה בנימין נתניהו נדרש להסיר מחשבונו הפוליטי האישי סרטון שבו הוא נושא דברים בנוכחות פורום הפיקוד הבכיר של צה"ל. שרת התחבורה מירי רגב ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' נאלצו לגנוז או לערוך מחדש סרטונים שהציגו את פעילות משרדיהם.

קשיים חוקתיים צפויים

גורמים משפטיים מעריכים כי המהלך צפוי להיתקל בקשיים חוקתיים משמעותיים ולא יוכל לצאת לפועל. הנימוק לכך הוא שהחרגה כזו מייצרת חוסר שוויון מובהק בין שרים מכהנים לבין מועמדים אחרים, ופגיעה בעקרון השוויון אינה יכולה לעבור כהסתייגות חקיקתית פשוטה.

בזמן שהמהלך החקיקתי מתקדם, ממשיכים להישמע קולות ביקורת על כך שהשר מתמקד בפעילות פוליטית במקום בטיפול בגל הפשיעה המשתולל ברחובות.