השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר טען הבוקר (ראשון) כי לפחות שמונה חברי כנסת מהליכוד, ביניהם ארבעה שרים מכהנים, פנו אליו בבקשה להצטרף למפלגת עוצמה יהודית. על פי דבריו, הפניות הגיעו על רקע החשש של אותם חברי כנסת למעמדם בליכוד לקראת הפריימריז שמתקיים מחר.

"ארבעה שרים מכהנים וארבעה ח"כים מכהנים מהליכוד פנו אליי לשריין אותם", מסר בן גביר בראיון לרדיו 103FM. "הם רואים את הסקרים של עוצמה, הם ראו כמה אנחנו חזקים והם רצו להצטרף".

כשנשאל מדוע אותם חברי כנסת לא הצטרפו בפועל למפלגתו, השיב בן גביר: "יש לי גם הרבה חברים מהתיכון, אולי אני אכניס גם אותם לרשימה? זה לא אותו דבר. הליכוד זה הליכוד, עוצמה זה עוצמה. אני מאחל להם בהצלחה בליכוד".

תקף את אלמוג כהן: "לא ככה מתנהגים"

בן גביר ניצל את ההזדמנות כדי לתקוף את ח"כ אלמוג כהן, שעזב את עוצמה יהודית ויתמודד מחר בפריימריז בליכוד לאחר שקיבל קיצור פז"ם מראש הממשלה בנימין נתניהו. "עשיתי איתו חסד שלא הפרשתי אותו", אמר השר לביטחון לאומי. "הוא מי שהיה לוקח מנדט של מפלגה למפלגה אחרת. אלמוג הוא חבר כנסת טוב, ואני מאחל לו בהצלחה".

בן גביר הזכיר כי במהלך המגעים לאיחוד הרשימה עם הציונות הדתית, הוא התעקש על הצבתו של כהן במקום ריאלי. "סמוטריץ' לא רצה מישהו בלי כיפה, ואני אמרתי: 'לא יקום ולא יהיה', ההורים שלי בלי כיפה. כמעט התפוצץ המשא ומתן על זה", סיפר.

"אחרי שנלחמתי כל כך בשביל אלמוג, לקחת את המנדט שלי ולהעביר אותו לליכוד? לא ככה מתנהגים", הוסיף בן גביר בביקורת חריפה על המהלך של כהן. כזכור, כהן הודיע רשמית השבוע על מעברו לליכוד לאחר שנתניהו אישר את קיצור תקופת ההכשרה שלו.