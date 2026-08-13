משבר דיפלומטי התרחש השבוע ביחסים הרגישים בין ישראל לאיחוד האמירויות, לאחר שהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר חתם על צו האוסר על קיום אירוע חניכת מחלקת יולדות בבית החולים אל-מוקאסד במזרח ירושלים. הצעד, שנעשה על פי בקשת המשטרה ובהסתמך על חומר מודיעיני של שב"כ, התעלם לחלוטין מהעובדה שלאירוע הוזמנו גורמים דיפלומטיים בכירים מאיחוד האמירויות, ובהם השגריר האמירתי בישראל.

הרקע לצו האיסור היה כוונתם של בכירים ברשות הפלסטינית להשתתף באירוע. אולם בן גביר לא לקח בחשבון את ההשלכות האסטרטגיות הרחבות של החלטתו - נוכחותם המתוכננת של נציגים דיפלומטיים מאבו דאבי, שותפה מרכזית בהסכמי אברהם ובמערך הביטחוני האזורי מול איראן.

לשכת נתניהו נזעקה למנוע את הפיצוץ

בלשכת ראש הממשלה הבינו מיד את גודל הסכנה הדיפלומטית ונזעקו לכבות את השריפה. מאחורי הקלעים התנהלו שיחות דחופות בין לשכת נתניהו לבכירים במשטרה בבקשה לאפשר את קיום האירוע כדי למנוע משבר חריף מול אבו דאבי. בלשכה חששו כי תמונות של שוטרים המבצעים סלקציה בשטח, או תרחיש של פינוי בכוח של דיפלומטים זרים, יובילו לפגיעה אנושה בהסכמי אברהם.

למרות הלחצים והאזהרות מפני נזק בינלאומי כבד, בן גביר התעקש להתבצר בעמדתו והורה למשטרה לבטל את האירוע כליל. לשכת השר נאלצה להעביר את האולטימטום לנהלת בית החולים, תוך שהיא מודעת לסיכון הדיפלומטי החמור.

האמירתים הצילו את המצב

בסופו של דבר, מי שמנע את הפיצוץ הדיפלומטי והציל את הסיטואציה מהסלמה מיותרת היו דווקא האמירתים, שגילו אחריות ופנו ביוזמתם לבן גביר. לאחר מגעים איתו, נאלצו הגורמים בשטח לבטל את השתתפות אנשי הרשות הפלסטינית כדי לאפשר לטקס לצאת לפועל.

האירוע התקיים בסופו של דבר בנוכחות הדיפלומטים האמירתים בלבד, שחסכו ממדינת ישראל מבוכה בינלאומית כבדה וסדק מיותר ביחסים עם השותפה המפרצית, כשהתקרית מצטרפת לשורה של מתחים בין בן גביר לבין גורמים במערכת הביטחונית והדיפלומטית.