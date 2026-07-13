ח"כ בועז ביסמוט ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

לשכת יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, פרסמה כעת (שני) תגובה חריפה למכתבו של הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר בעניין הוראת השעה להקפאת הליכים פליליים נגד לומדי תורה. בתגובה נחשף תזמון חשוד: המכתב נשלח רק אתמול בערב לשר הביטחון ולראש הממשלה, לאחר שהוועדה כבר השלימה את הדיונים והצביעה על הצעת החוק.

"מכתבו של הרמטכ"ל נשלח רק אתמול בערב, אף שנוסח הוראת השעה היה בידי צה"ל במשך כ-3 שבועות ונציגיו השתתפו בכל הדיונים", מסרה לשכת יו"ר הוועדה. התזמון מעורר שאלות קשות: מדוע המכתב פורסם דווקא ביום שבו החוק צפוי לעלות למליאה, ולא במהלך שלושת השבועות שבהם התקיימו הדיונים? תיאום מלא עם משרד הביטחון לשכת ביסמוט הדגישה כי הנוסח הסופי של הוראת השעה גובש בתיאום מלא עם נציגי משרד הביטחון ולבקשתם. "בנוסף, הוועדה נעתרה באופן חריג לבקשת משרד הביטחון להגיש שתי הסתייגויות לאחר שחלף המועד להגשתן, ושתיהן התקבלו ונכללו בנוסח", צוין בהודעה. חשבו שאיש לא רואה: המארב המשטרתי שהפתיע את מפרקי הרכבים דניאל הרץ | 12.07.26 פצצת אטום על עזה? הסוד המצמרר שנמצא בכיסו של סינוואר נחשף דני שפיץ | 10:03 כזכור, חוק המעצרים שיזם יו"ר ש"ס אריה דרעי אושר בוועדת החוץ והביטחון ברוב דחוק של שמונה תומכים מול שבעה מתנגדים. החוק קובע הקפאת הליכי מעצר לתקופה של 90 יום, אך החסינות אינה אוטומטית - בני הישיבות וראשי הישיבות יידרשו להגיש תצהירים לוועדה צבאית מיוחדת.

לומד תורה ( צילום: רחל אלרואי/Flash90 )

"צה"ל לא הציג מקרה אחד"

הטענה המרכזית בתגובת לשכת ביסמוט מתמקדת ביעילות המעצרים. "במהלך כל הדיונים בהוראת השעה, נציגי צה"ל לא הצליחו להציג בפני הוועדה ולו מקרה אחד שבו מעצר של לומד תורה הוביל לגיוס בפועל", נכתב בהודעה.

לשכת יו"ר הוועדה הפנתה את החץ כלפי הרמטכ"ל: "הרמטכ"ל טוען במכתבו כי הוראת השעה תסיט קשב ומשאבים בעיצומה של מלחמה, אך דווקא המעצרים שאינם מובילים לגיוס ואינם משיגים את מטרתם הם שמסיטים את הקשב והמשאבים לשווא".

התגובה מדגישה גם כי לאחר שוועדה בכנסת משלימה את הדיונים ומצביעה על הצעת חוק, היא יוצאת משולחנה וממשיכה לשלב הבא בהליך החקיקה בכנסת. "נשאלת השאלה מדוע המכתב נשלח רק לאחר סיום הדיונים וההצבעה, ופורסם דווקא ביום שבו החוק צפוי לעלות למליאה", צוין. "אם המטרה הייתה לתקן את הנוסח, היה לצה"ל כ-3 שבועות לעשות זאת כאמור. קשה לראות בעיתוי הזה צירוף מקרים".

מרתון חקיקה לקראת הבחירות

העימות על חוק המעצרים מתרחש על רקע מרתון חקיקה חסר תקדים שהחל היום במליאת הכנסת וצפוי להימשך חמישה ימים רצופים עד יום שישי בבוקר. החוק הראשון שעלה להצבעה היום היה חוק יסוד לימוד תורה בנוסחו המרוכך, כאשר הקואליציה נדרשת להשיג לו רוב של 61 חברי כנסת.

בסיעות החרדיות מקווים כי בשילוב שני החוקים - חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים - יהיה ניתן למנוע מעצר לומדי תורה לחודשים הקרובים עד להקמת ממשלה חדשה. המליאה תינעל בסיום המרתון, ובכך תסתיים למעשה החקיקה של הקואליציה הנוכחית לקראת פיזור הכנסת המתוכנן בסוף השבוע.