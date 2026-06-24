מפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן מצויה בסערה פוליטית חריפה, לאחר שנחשף כי דובר הקמפיין של המועמד נמרוד שפר הפיץ בעצמו אלפי מסרוני SMS מכפישים נגד מועמדו. הבוקר (שלישי) הודיע שפר כי הדובר, עומר, הגיש את התפטרותו בעקבות הפרשה שעוררה זעזוע בקרב פעילי המפלגה.

הפרשה התפוצצה אתמול כאשר אלפי מתפקדי 'הדמוקרטים' קיבלו הודעות SMS אנונימיות המגדירות את שפר כ'איש שמאל קיצוני שמתרפס בפני מצדיקי 7.10'. בדיקה מהירה העלתה תפנית מפתיעה: ההודעות, שנראו כאילו הופצו על ידי המועמד היריב רונן צור, הופצו למעשה ישירות על ידי מטה שפר עצמו במטרה לייצר מצג שווא של קמפיין השחרה ולעורר אמפתיה בקרב הבוחרים.

שפר, יועץ תקשורת ואסטרטג פוליטי מוכר שכיהן בעבר כחבר כנסת מטעם העבודה וייסד את ארגון 'מכונת הניצחון', מיהר להתנצל פומבית וטען כי הדבר נעשה ללא ידיעתו. בציוץ שפרסם בחשבון X שלו הבוקר, עדכן על סיום תפקידו של הדובר: 'הבוקר קיבלתי את התפטרותו של עומר, חבר בצוות שלי שפעל ללא ידיעתי והוציא הודעת סמס לא מזוהה. ההודעה אתמול הייתה טעות ערכית מוסרית לפני הכל'.

יחד עם זאת, בחר שפר להגן על עוזרו וכינה אותו 'בחור מצוין, חכם וערכי' שהרצון שלו לנצח הוביל אותו לפעולה הפסולה. 'עומר מידר אותי באופן שאינו מתקבל על הדעת', הוסיף שפר, תוך שהוא מבהיר כי האחריות הסופית מוטלת עליו.

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שפר: 'ממשיך בכל הכוח'

חרף הביקורת הציבורית הנוקבת והקריאות לפרישתו מהמירוץ, הבהיר שפר בסיום דבריו כי הוא נשאר במירוץ: 'האחריות היא עלי, ולא אתן לזה לקרות שוב. ועכשיו עיניים על הכדור, להחליף את הממשלה ולנצח בבחירות'. המועמד, שמשמש כיום יו"ר תנועת 'דגל ישראל' ומנהל את חברת 'צור תקשורת', נחשב לאחד המבקרים החריפים של ממשלת נתניהו.

כעת, עיני המערכת הפוליטית נשואות ליו"ר המפלגה יאיר גולן, שכן תקנון המפלגה שאושר לפני שבועיים מאפשר להדיח משורותיה מי שמפעיל תעמולת כזב מכפישה. השאלה המרכזית היא האם גולן יפעל נגד שפר או יסתפק בהתפטרות הדובר.