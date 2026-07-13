בעוד מתיישבי יהודה ושומרון מתמודדים עם טרור יומיומי ומאיומים ביטחוניים מתמשכים, ממשיכים בבריסל לעסוק באובססיביות בהתיישבות היהודית. שרי החוץ של 27 מדינות האיחוד האירופי התכנסו היום (שני) לדון באפשרות להטיל חרם מסחרי על מוצרים ומפעלים ישראליים ביהודה ושומרון, ובמקביל הוכרז על הזרמת כספים בהיקף חסר תקדים לרצועת עזה.

שרת החוץ החדשה של האיחוד האירופי, קאיה קאלאס, הבהירה לקראת פתיחת המפגש כי על השולחן מונחות מספר אפשרויות, ביניהן איסור גורף על סחר עם ההתיישבות. קאלאס הגדירה את המצב ביהודה ושומרון כ"בלתי נסבל" והוסיפה: "נראה אם האפשרויות הללו יזכו לתמיכה רחבה מצד המדינות החברות", תוך שהיא מודה כי למרות ההסכמה על "חומרת המצב", המדינות עדיין חלוקות עמוקות לגבי הצעדים המעשיים.

המדינות העוינות לוחצות, הידידות מתנגדות

את הקו התוקפני והאנטי-ישראלי מובילות כצפוי מדינות כמו בלגיה ואירלנד, הדורשות "יד קשה" נגד ישראל. מנגד, מדינות ידידותיות ובראשן רפובליקה הצ'כית, מביעות התנגדות נחרצת לצעדי החרם הללו.

שר החוץ הבלגי, מקסים פרבו, הביע אכזבה מהמבוי הסתום ומסר כי ההצעות הנוכחיות "נראות יותר כמו תירוץ להמשך המחלוקות מאשר ניסיון אמיתי להתקדם". דיפלומטים בבריסל מעריכים כי מהכינוס היום לא יצאו החלטות ביצועיות מיידיות, והוא משמש בעיקר כבלון ניסוי לבחינת כוחם של התומכים בחרם.

כידוע, מדינות כמו אירלנד, הולנד וספרד כבר נקטו בעבר באופן עצמאי צעדים להגבלת תוצרת ישראלית מיהודה ושומרון. הדיון הנוכחי מנסה לבחון אם ניתן להפוך את הצעדים הללו למדיניות אחידה של כלל האיחוד.

במקביל: מיליארד דולר יוזרמו לעזה

לצד הניסיונות לפגוע בהתיישבות, הודיעה היום הנציבות האירופית במהלך ועידת המדינות המנחות בבריסל על השקת מיזם ענק בשם "צוות עזה". במסגרת היוזמה, האיחוד האירופי יחד עם 15 שותפים בינלאומיים יזרימו סיוע חסר תקדים בסך 883.6 מיליון אירו - כמיליארד דולר - עבור פרויקטים של "שיקום מוקדם" ברצועת עזה.

אל היוזמה האירופית, שבה חברות 12 ממדינות האיחוד, הצטרפו גם יפן, הבנק העולמי והבנק האירופי להשקעות. הכספים הללו צפויים לעבור לרצועה למרות החשש התמידי בישראל מזליגת כספי סיוע בינלאומיים לידי גורמי טרור.

באותה ועידה לקחה חלק גם משלחת של הרשות הפלסטינית, שהציגה תוכנית רפורמות שנועדה לקדם את חזון "פתרון שתי המדינות" המסוכן. כך, בעוד האיחוד האירופי דן בהטלת סנקציות על ההתיישבות היהודית, הוא מזרים במקביל מיליארדי דולרים לרצועת עזה ומקדם את התוכניות הפלסטיניות.

הניגוד בין המדיניות האירופית העוינת לבין המאמצים הישראליים לפתח את האזור ולחזק את ההתיישבות ממשיך להעמיק, כאשר האיחוד האירופי נותר נאמן לקו האנטי-ישראלי שלו למרות המציאות הביטחונית המורכבת בשטח.