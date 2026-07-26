מפלגת 'זהות' בראשות חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין תשיק הערב (ראשון) בירושלים את סדרת כנסי השטח שלה ברחבי הארץ, תחת הכותרת 'חוזרים לזהות - עוצרים את המבול הבא'. המהלך מגיע לקראת מערכת הבחירות הצפויה, ומהווה את פתיחת הקמפיין הרשמי של המפלגה בשטח.

הכנסים, שיתקיימו מדי שבוע בערים שונות ברחבי הארץ, יכללו השתתפות של אנשי ביטחון, רבנים ואישי ציבור. בין המשתתפים הצפויים: יגאל מלכה, צפנת נורדמן, אביעד גדות, אל"מ במיל' רונן כהן, סימה חסון, עמליה עוזר, אליהו יוסיאן, ברוך מרזל, אליהו ליבמן, ארי שמאי ומיכה אבני. את הכנסים ינחה אלעד עמדי.

במפלגת 'זהות' מבהירים כי בהמשך ייחשפו גם מועמדים חדשים שיצטרפו לרשימת המפלגה לכנסת. המהלך מגיע על רקע ניסיונות המפלגה לחזק את מעמדה בזירה הפוליטית ולהציג אלטרנטיבה למצביעי ימין.

כזכור, לאחרונה הודיע ד"ר מיכאל בן ארי, מייסד 'עוצמה יהודית' וחבר הכנסת לשעבר, על הצטרפותו למפלגת 'זהות' וריצה משותפת עם פייגלין בבחירות הקרובות. החיבור בין השניים נועד לאחד כוחות אידיאולוגיים בימין העמוק ולהציב אלטרנטיבה למצביעים המבקשים קו תקיף ובלתי מתפשר.

פייגלין, שבעבר כיהן כחבר כנסת בליכוד ולאחר מכן הקים את מפלגת 'זהות', ידוע בעמדותיו הימניות החד-משמעיות. לאחרונה מתח ביקורת חריפה על מדיניות הממשלה ביהודה ושומרון, בטענה כי למרות הבנייה המאסיבית באזור, הממשלה למעשה מאמצת את גבולות אוסלו ומסמנת את גבולות המדינה הפלסטינית המתוכננת.

המטרה המוצהרת של החיבור בין פייגלין לבן ארי היא להשיב קולות של מצביעי ימין שנדדו בבחירות האחרונות למפלגות מרכז-ימין, ולפנות לקהל של מצביעים 'רדומים' - אנשי ימין שחשים כי המפלגות הקיימות אינן מייצגות אותם נאמנה. האסטרטגיה מבוססת על שילוב בין התפיסה הליברלית-כלכלית של פייגלין לבין הקו המדיני התקיף של בן ארי.

יצוין כי בסביבת השניים קיימת אופטימיות רבה לגבי סיכויי ההצלחה, למרות שבסבבים קודמים נפסל בן ארי מהתמודדות על ידי בית המשפט העליון. במפלגה מדגישים כי הפעם ירוצו עד הסוף ומתכוונים להציג חלופה אמיתית למצביעי הימין.