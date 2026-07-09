חמבלי חמאס - גדודי אל-קסאם בדיר אל-בלח בעזה, בפברואר 2025 ( צילום: עבד רחים חטיב/Flash90 )

ארגון הטרור חמאס הביע נכונות לחתום על הסכם מיידי ליישום השלב השני של מתווה הפסקת האש, אך הציב שורה של דרישות מרחיקות לכת. על פי דיווח בערוץ הסעודי "א-שרק", הארגון מתנה את הסכמתו בתנאים שעשויים לשנות את המציאות ברצועת עזה באופן מהותי.

במרכז הדרישות עומדת דרישה לעצירה מלאה של כל תקיפות ופעולות הלחימה של צה"ל ברצועה. לצד זאת, חמאס מבקש לבצע פירוק נשק הדרגתי, במסגרתו כלי הנשק ייאספו ויאוחסנו על ידי הרשות הפלסטינית, במקביל לנסיגה מלאה של ישראל מרצועת עזה. מדובר בדרישה שעומדת בניגוד גמור לעמדת ישראל, שדורשת פירוק מלא של יכולות הטרור של הארגון. בנוסף לדרישות הביטחוניות, חמאס מציב תנאי מפתח נוסף: הארגון דורש כי סוגיית הנשק לא תקושר כלל לסוגיית שיקום הרצועה. כלומר, הארגון מבקש לקבל את כספי השיקום ואת הסיוע ההומניטרי ללא קשר לפירוק הנשק. במקביל, חמאס דורש להרחיב משמעותית את כניסת משאיות האספקה לעזה, מעבר למה שמאושר כיום. ברמה הניהולית, הארגון מבקש להעביר את סמכויות הניהול לוועדה טכנוקרטית, בדומה להכרזה שפורסמה לאחרונה על פירוק הממשלה ברצועה. לצד זאת, חמאס דורש להקים ועד מייצג של ארגוני הטרור הפלסטיניים בעזה, שיתאם את צעדיו מול כוח הייצוב הבינלאומי. מהלך זה עשוי לאפשר לארגון לשמר את כוחו מאחורי הקלעים, כפי שהתריע שר החוץ גדעון סער בהתייחסו ל"מודל חיזבאללה" שחמאס מנסה ליצור.

שר החוץ גדעון סער ( צילום: שאטרסטוק )

בכיר חמאס בחו"ל, טאהר א-נונו, מסר כי מטרת הדיונים הנוכחיים היא לבסס את הפסקת האש ולהתקדם להסכם על המעבר לשלב השני. על פי דבריו, הארגון רואה בהסכמות אלה צעד מרכזי לקראת ייצוב המצב ברצועה.

כעת, המתווכים ממתינים לתגובתה של ישראל להצעה המעודכנת ולהערות שהעביר חמאס. על פי הדיווחים, פגישות מתוכננות בקהיר בימים הקרובים, במטרה לצמצם את הפערים בין הצדדים. מצרים, קטאר וטורקיה ממשיכות לפעול באינטנסיביות להשגת הסכמות שיאפשרו את המעבר לשלב השני של המתווה.

זאת, בעוד צה"ל ממשיך לפעול נגד מפקדי חמאס ברצועה. בימים האחרונים חוסלו מספר מפקדים בכירים בארגון, ביניהם מחבלים שהיו מעורבים בטבח ה-7 באוקטובר ובקידום מתווי טרור נוספים. המתח בין מאמצי התיווך לבין המציאות הביטחונית בשטח ממשיך להשפיע על סיכויי ההסכם.