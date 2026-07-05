תמונות לוויין שפורסמו השבוע על ידי המכון למדע וביטחון בינלאומי (ISIS) בוושינגטון מעוררות דאגה עמוקה במערכת הבינלאומית: בעוד שבמרבית מתקני הגרעין המרכזיים של איראן נשמר הסטטוס קוו, במתחם התת-קרקעי הסודי והמבוצר הקבור עמוק בהרי הזגרוס – המכונה "הר פיקאקס" והסמוך לנתנז – נמשכת פעילות בנייה ופיתוח עקבית.
הצילומים, שצולמו בסוף יוני על ידי חברת VantorTech, חושפים כי פעילות זו עומדת לכאורה בניגוד מוחלט לסעיפי מזכר ההבנות שנחתם לאחרונה בין ממשל טראמפ בארצות הברית לבין טהרן. במסגרת המזכר התחייבה איראן לשמור על הסטטוס קוו ולא לפתח נשק גרעיני, אך הממצאים בשטח מעידים על תמונה שונה.
תנועת כלי רכב וחיזוק פתחים במתחם המנהרות
מתחם המנהרות התת-קרקעי בהר פיקאקס, שפועל לפי הדיווחים עוד משנת 2007, נחשב לאתר בלתי מפוקח שפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) אינם מורשים לבקר בו. על פי ניתוח המכון, בצילומים מסוף יוני זוהתה תנועת כלי רכב בדרכים המובילות לפתחי המנהרות המערביים של המתחם.
להערכת החוקרים, התנועה מעידה על המשך עבודות תשתית בתוך מתחם המנהרות ועל חיזוק פתחי הכניסה. לעומת זאת, פתחי המנהרות המזרחיים של המתחם נותרו מכוסים חלקית בעפר – חסימה שזוהתה לראשונה ב-22 באפריל השנה, בעוד שבתחילת אותו חודש הפתחים היו פתוחים לחלוטין.
במכון מעריכים כי מדובר בצעד מכוון שנועד להאט ולבקר כניסה ויציאה של כלי רכב מהמתחם, ולא לחסום אותו לחלוטין. מוקדם יותר השנה אף נצפתה פעילות שבה פתחי מנהרות ישנים במקום נקברו וחוזקו בבטון.
"פוליסת ביטוח למקרה שהמשא ומתן ייכשל"
ספנסר פרגאסו, עמית בכיר במכון ISIS, התייחס לממצאים ברשת X והזהיר: "העבודות המתמשכות בהר מדאיגות מאוד ונמשכות באופן עקבי לפחות מאז 2020. להערכתי, מדובר בפוליסת ביטוח מצד איראן למקרה שהמשא ומתן ייכשל – כך יהיה לה מתקן גרעיני, הגדול דיו להכיל מתקן להעשרת אורניום, שנמצא כבר בשלב מתקדם של בנייה".
פרגאסו הוסיף כי אם איראן הייתה רצינית לגבי המשא ומתן, היה עליה להפסיק את הבנייה כמחווה של רצון טוב. הממצאים מגיעים על רקע מתח דיפלומטי בין וושינגטון לטהרן בנוגע להיקף ההתחייבויות האיראניות.
הסטטוס קוו בשאר האתרים: נזקי ההפצצות ניכרים
בניגוד לפעילות בהר פיקאקס, בשלושת אתרי הגרעין המרכזיים של איראן – אשר נפגעו קשות מהפצצות ארצות הברית בשנה שעברה במסגרת מבצע "עם כלביא" – לא זוהו שינויים משמעותיים או ניסיונות שיקום בולטים.
נתנז: באולמות ההעשרה התת-קרקעיים כמעט שלא נראתה פעילות. נקודות הגישה לאולמות וכניסות אנשי הצוות נותרו הרוסות והנזק הכבד לכניסות כלי הרכב ניכר בשטח. מערכות החשמל הראשיות ומערכות הגיבוי נותרו מושבתות, ומערכות הקירור עדיין מפוזרות במתחם. מחוץ למתקן ההעשרה הניסיוני, שנהרס ביוני 2025 וכוסה בהמשך על ידי איראן, תועד כלי רכב בודד בלבד.
פורדו: במתקן המבוצר בצלע ההר לא זוהו שינויים חדשים. אמצעי המיגון הפסיביים שהציבה איראן במאי האחרון – תלוליות עפר וסלעים היוצרות מסלול מפותל ופניות חדות במטרה להאט גישת כלי רכב – נותרו במקומם גם בצילומים מ-21 ביוני, ופתחי המנהרות נותרו מכוסים בעפר.
אספהאן: נכון לדיווחים האחרונים מ-29 ביוני, לא זוהתה כל פעילות חדשה במתחם הגרעין באספהאן, ופתחי המנהרות במקום נותרו מכוסים בעפר.
סתירות בנוגע להיקף הפיקוח
הממצאים מגיעים על רקע סתירות בין הצהרות אמריקאיות לאיראניות בנוגע להיקף הפיקוח על מתקני הגרעין. בעוד שראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, הבהיר כי מזכר ההבנות מעניק לפקחי הסוכנות "גישה מלאה למתקנים האיראניים", יו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד באקר קאליבאף הכחיש זאת בחריפות.
קאליבאף הבהיר כי ההסכמה האיראנית מוגבלת בהיקפה ונוגעת רק לשני מתקנים ספציפיים: תחנת הכוח הגרעינית בבושהר וכור המחקר בטהרן. "אין כל אמת בדיווחים שלפיהם הסכמנו לאפשר לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לפקח על המתקנים שהותקפו", הצהיר.
במכון למדע וביטחון בינלאומי סיכמו כי ימשיכו לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות והתצלומי הלוויין בארבעת האתרים, על רקע החשש שהמשטר בטהרן מנצל את השיחות המדיניות כדי לקבוע עובדות מוגמרות מתחת לאדמה.
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