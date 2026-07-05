תמונות לוויין שפורסמו השבוע על ידי המכון למדע וביטחון בינלאומי (ISIS) בוושינגטון מעוררות דאגה עמוקה במערכת הבינלאומית: בעוד שבמרבית מתקני הגרעין המרכזיים של איראן נשמר הסטטוס קוו, במתחם התת-קרקעי הסודי והמבוצר הקבור עמוק בהרי הזגרוס – המכונה "הר פיקאקס" והסמוך לנתנז – נמשכת פעילות בנייה ופיתוח עקבית.

הצילומים, שצולמו בסוף יוני על ידי חברת VantorTech, חושפים כי פעילות זו עומדת לכאורה בניגוד מוחלט לסעיפי מזכר ההבנות שנחתם לאחרונה בין ממשל טראמפ בארצות הברית לבין טהרן. במסגרת המזכר התחייבה איראן לשמור על הסטטוס קוו ולא לפתח נשק גרעיני, אך הממצאים בשטח מעידים על תמונה שונה.

תנועת כלי רכב וחיזוק פתחים במתחם המנהרות

מתחם המנהרות התת-קרקעי בהר פיקאקס, שפועל לפי הדיווחים עוד משנת 2007, נחשב לאתר בלתי מפוקח שפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) אינם מורשים לבקר בו. על פי ניתוח המכון, בצילומים מסוף יוני זוהתה תנועת כלי רכב בדרכים המובילות לפתחי המנהרות המערביים של המתחם.

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להערכת החוקרים, התנועה מעידה על המשך עבודות תשתית בתוך מתחם המנהרות ועל חיזוק פתחי הכניסה. לעומת זאת, פתחי המנהרות המזרחיים של המתחם נותרו מכוסים חלקית בעפר – חסימה שזוהתה לראשונה ב-22 באפריל השנה, בעוד שבתחילת אותו חודש הפתחים היו פתוחים לחלוטין.

במכון מעריכים כי מדובר בצעד מכוון שנועד להאט ולבקר כניסה ויציאה של כלי רכב מהמתחם, ולא לחסום אותו לחלוטין. מוקדם יותר השנה אף נצפתה פעילות שבה פתחי מנהרות ישנים במקום נקברו וחוזקו בבטון.

"פוליסת ביטוח למקרה שהמשא ומתן ייכשל"

ספנסר פרגאסו, עמית בכיר במכון ISIS, התייחס לממצאים ברשת X והזהיר: "העבודות המתמשכות בהר מדאיגות מאוד ונמשכות באופן עקבי לפחות מאז 2020. להערכתי, מדובר בפוליסת ביטוח מצד איראן למקרה שהמשא ומתן ייכשל – כך יהיה לה מתקן גרעיני, הגדול דיו להכיל מתקן להעשרת אורניום, שנמצא כבר בשלב מתקדם של בנייה".

פרגאסו הוסיף כי אם איראן הייתה רצינית לגבי המשא ומתן, היה עליה להפסיק את הבנייה כמחווה של רצון טוב. הממצאים מגיעים על רקע מתח דיפלומטי בין וושינגטון לטהרן בנוגע להיקף ההתחייבויות האיראניות.