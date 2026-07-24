הנשיא טראמפ ( צילום: אריה לייב אברמס / פלאש90 )

איראן דחתה בימים האחרונים הצעת הפסקת אש שהועברה על ידי ממשל טראמפ, וזאת על רקע המתיחות המתגברת במזרח התיכון. ההצעה הועברה באמצעות ראש ממשלת עיראק, עלי א-זיידי, שהגיע לביקור בטהראן מיד לאחר פגישתו עם הנשיא האמריקני בבית הלבן, אך נתקלה בסירוב נחרץ מצד הצמרת האיראנית.

על פי דיווח ב"ניו יורק טיימס" המבוסס על גורמים רשמיים באיראן ובבגדאד, ראש הממשלה העיראקי נועד במהלך ביקורו עם נשיא איראן מסעוד פזשכיאן, יו"ר הפרלמנט מוחמד באקר קאליבאף ושר החוץ עבאס עראקצ'י. למרות המאמצים הדיפלומטיים, טהראן הבהירה כי אינה מעוניינת בהסכם זמני שאינו מספק פתרון מקיף. שתי סיבות מרכזיות לדחייה הממשל באיראן הציג שני נימוקים עיקריים לסירוב להצעה האמריקנית. ראשית, איומיו החוזרים של הנשיא טראמפ להסלים את המערכה ולפגוע בתשתיות קריטיות באיראן הכשילו, לטענת טהראן, את האפשרות להגיע להסכמות. שנית, האיראנים הבהירו כי אינם מוכנים להסכם זמני שמשאיר את שאלת השליטה במצר הורמוז האסטרטגי ללא פתרון מוסכם. החשוד הנוסף: חרדי נעצר בחשד להצתת בית הקפה שפתוח בשבת שאול כהנא | 22.07.26 שר החוץ האיראני, עראקצ'י, אישר כי א-זיידי שיתף את התרשמויותיו מהפגישה בוושינגטון, אך הטיח ביקורת חריפה בגישה האמריקנית. "הבעיה אינה העברת מסרים - יש מספיק מתווכים", מסר עראקצ'י. "הבעיה היא הגישה של אמריקה, שהיא בלתי הגיונית, חמדנית ושתלטנית".

מצרי הורמוז ( צילום: AI )

הגרסה האמריקנית: "מתחננים לעסקה"

מנגד, שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו הציג תמונה שונה לחלוטין של המגעים הדיפלומטיים. לדבריו, איראן "מתחננת לעסקה" ופונה לארה"ב מדי יום דרך מדינות שלישיות. "כל יום אני מקבל הודעה או שיחה משר החוץ האיראני", מסר רוביו בהצהרה פומבית.

עם זאת, שר החוץ האמריקני ציין כי הבעיה המרכזית היא שאיראן אינה מסוגלת לעמוד בהסכמים, ומפרה אותם או מנסה לשנותם מיד לאחר חתימתם. רוביו אף קרא למורדים החות'ים בתימן להרגיע את המצב, בטענה ש"איראן הוליכה אותם שולל". הדברים נאמרו על רקע המאמצים הדיפלומטיים בדוחה שבהם השתתף השליח המיוחד של טראמפ.

איומים על הרחבת המערכה

המתיחות בין שתי המדינות הגיעה לשיא בשבועות האחרונים, כשהיא מלווה בחילופי מהלומות ישירים. ארה"ב הפציצה בסיסים צבאיים ותשתיות אזרחיות-ביטחוניות באיראן, בהן מסילות ברזל, שדות תעופה, גשרים ונמלים. בתגובה, איראן שיגרה טילים בליסטיים וכטב"מים לעבר מטרות צבאיות אמריקניות במזרח התיכון.

בכירים בטהראן מסרו אזהרה חמורה למקרה שארה"ב תממש את איומיה ותתקוף את הבירה טהראן או תשתיות חיוניות במדינה. לדבריהם, הכוחות החמושים נערכים להרחיב את המערכה לזירה האזורית כולה. במסגרת תרחיש זה, טהראן מאיימת לערב את ישראל באמצעות תקיפת תל אביב, ובמקביל לפנות לבעלי בריתה החות'ים בבקשה לסגור לחלוטין את מצר באב אל-מנדב, נתיב השיט החיוני בים האדום.