מגזר הוראת הנהיגה והנפקת הרישיונות בלבנון שוקע במשבר עמוק, לאחר שהחלטה חדשה של שר הפנים הלבנוני עוררה גל זעם בקרב בעלי בתי הספר לנהיגה. ההחלטה, שנועדה לארגן את התעריפים ולמנוע ניצול אזרחים, הובילה דווקא למחאה נרחבת ולאיומים בשביתה שעלולה לשתק את המערכת כולה.

שר הפנים הלבנוני, אחמד אל-חג'אר, הוציא ב-7 ביולי החלטה מספר 825 העוסקת בארגון תעריפי הוראת הנהיגה בבתי הספר. על פי ההחלטה, התעריף נקבע בהתאם לרמת התלמיד, סוג כלי הרכב והדגם המשמש ללימוד. רמת התלמיד נקבעת בשיעור הערכה בן 40 דקות לפחות, שבגינו גובה בית הספר מיליון ו-350 אלף לירות לבנוניות.

לאחר ההערכה, נקבעת רמתו של התלמיד בסולם של חמש דרגות - מ'טובה מאוד' ועד 'חלשה מאוד'. בהתאם לכך, התעריף נע בין 11 מיליון ו-250 אלף לירות לתלמיד ברמה טובה מאוד, ועד 26 מיליון ו-550 אלף לירות לתלמיד ברמה חלשה מאוד. תעריף הגשת הבקשה למבחן הנהיגה נקבע על מיליון ו-250 אלף לירות.

זעם בקרב בעלי בתי הספר

ההחלטה עוררה מחאה חריפה בקרב מספר לא מבוטל של בעלי בתי ספר לנהיגה, המרוכזת באגודת בעלי משרדי הוראת הנהיגה בלבנון, המוכרת בשם '1947' ובראשה עפיף עבוד, ובאיגוד בתי הספר לנהיגה בלבנון בראשות חוסיין חיידר.

זיאד פדול, אחד מבעלי המשרדים וחבר באגודה, מסר כי 210 חברים מתוך 242 באספה הכללית של האגודה התנגדו להחלטה. 'ההחלטה מקפחת אותנו', הדגיש פדול, 'במיוחד לאור העלייה המתמדת ביוקר המחייה, במחירי הדלק הנדרש להפעלת המכוניות - בעיקר במהלך שיעורי הנהיגה המעשיים בכבישים - וכן בדמי השכירות של המשרדים, מגרשי האימון ומתחמי הבחינות בערים בהשוואה לאזורים הכפריים'.

לדברי פדול, לפני הוצאת ההחלטה, בתי הספר הפיקו רווחים סבירים שאפשרו להם להבטיח את פרנסת העובדים. כמו כן, העלות עבור התלמיד, במיוחד כזה שלא נזקק למספר רב של שיעורים, הייתה סבירה. אולם במקרה של מחויבות להחלטת משרד הפנים, פדול ציין כי 'מרווח הרווח הפך לנמוך מאוד, עד שהפך לדומה לעבודה ללא שכר'. התעריף מגיע בשיאו לכ-325 דולר, סכום שלדבריו בקושי מכסה את ההוצאות שמוציא המשרד על כל תלמיד.

ביקורת על מנגנון ההערכה

פדול העביר ביקורת חריפה על רעיון 'טופס ההערכה' שהתלמיד אמור לעבור, הקובע את רמתו. הוא סבור כי לא ניתן להעריך אדם במפגש בודד של 40 דקות לפחות, וכי התמורה עבור הערכה זו, העומדת על 15 דולר, אינה מכסה אפילו את עלות הבנזין שנשרף במהלכה.

הוא הזהיר כי טופס זה יפתח פתח לחלק מהמתלמדים לטעון כי רמת הנהיגה שלהם טובה, כיוון שההחלטה החדשה קבעה את תעריף הלימוד בהתאם לרמה שניתנה בו. כך למשל, בעלי דירוג 'טוב מאוד' משלמים כ-125 דולר, מה שמשמעותו מאמץ גדול יותר עבור המורה תמורת שכר נמוך יותר.

כמו כן, פדול מתח ביקורת על הטלת האחריות על בית הספר לנהיגה במקרה שהתלמיד אינו עובר את המבחן, והכשרתו לספק לו מספר בלתי מוגבל של שיעורים נוספים בעלות שלא תעלה על 50 דולר.

ניסיון לפשרה ואיום בהסלמה

משרד הפנים יצר קשר עם יו'ר האגודה עבוד ועם מספר חברים מתנגדים, בטרם נפגשו שני ראשי האיגודים, עבוד וחיידר, עם השר אל-חג'אר. השר ביקש לנסות את המנגנון למשך חודש, תוך התחייבות לבצע תיאומים בהמשך בהתבסס על ההערות שיעלו.

עם זאת, הרוב המכריע של חברי אגודת '1947' דחה את בקשת השר, וקיבל החלטה על 'השהייה' והפסקת הנפקת האישורים על סיום שיעורי הלימוד ומעבר התלמידים - ללא הפסקת שיעורי הלימוד עצמם. אישורים אלו הכרחיים לצורך הניגש למבחן הנהיגה. האגודה מאיימת בהסלמה ובערעור על ההחלטה בפני מועצת המדינה אם השר לא ייסוג מהחלטתו.

הרקע למשבר

מקורות בערבון מוגבל מסרו כי הצעד החל לאחר שהגיעו שלוש תלונות ודיווחים לשר הפנים וליו'ר רשות ניהול התנועה, המכוניות והרכבים, בדבר קיומם של ספסרים הגובים יותר מאלף דולר עבור הנפקת רישיונות, ובאחד המקרים הסכום אף הגיע לכ-1,400 דולר.

באותה עת, השר אל-חג'אר ביקש ממנהל הרשות ומאיגודים הרלוונטיים למצוא פתרון לכאוס. בעקבות כך, נבחן מנגנון המארגן את תעריפי הוראת הנהיגה בבתי הספר, בשיתוף פעולה בין אגודת '1947', איגוד בתי הספר לנהיגה והרשות, במטרה לצמצם את ניצול האזרחים, ובפרט צעירים ובעלי הכנסה נמוכה.

חיידר מסר כי לפני המלחמה האחרונה בלבנון, האיגוד שלו אימץ את המנגנון הזה לתקופת ניסיון על כ-70 תלמידים, והתוצאות היו טובות: במרבית המקרים, התעריף הכולל ללימוד ולקבלת רישיון הנהיגה לא עלה על 425 דולר לכל היותר.

חיידר אינו שולל את צדקת דרישותיהם של חברי אגודת '1947', ומודה בקיומם של כמה ליקויים, בפרט בתעריפים שגובים בתי הספר כתוצאה מהעלייה ביוקר המחייה מאז גיבוש המנגנון. הוא ציין כי ההחלטה מאפשרת את עדכון התעריפים הללו, ולכן הם נבחנים כעת בשיתוף פעולה עם מומחים כלכליים, כהכנה להגשתם לשר יחד עם השינויים הנוספים הנדרשים.

במקרה שהגורמים המוסמכים לא ייענו לדרישות, חיידר הדגיש כי האיגוד שלו יעמוד לצד אגודת '1947' בהחלטה לפנות למועצת המדינה כדי לערער על ההחלטה. עם זאת, הוא סבור כי עדיף שלא להגיע לעימות ישיר מיד, בפרט שהגעה לתוצאה ממועצת המדינה תיקח חודשים ארוכים.

בשולי הדברים, מקורות באיגוד מביעים חשש בשיחה עם "אל-אח'באר" כי מטרת ההחלטה היא לצמצם את יכולתם של בתי הספר לנהיגה להמשיך לפעול, ולהחליפם בבתי ספר אחרים ש"מתוכננים לקום" לפי מתכונת העבודה במדינות אחרות – כדי להשתלט בהמשך על המגזר הזה כמונופול ולהעלות את תעריפי הלימוד, קבלת הרישיון וכדומה.