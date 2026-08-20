תיעוד הפריימריז בליכוד ( צילום: חיים גולדברג, לירון מולדובן, אבשלום ששוני, שרון לייבל/FLASH90 )

ספירת הקולות בפריימריז של מפלגת הליכוד מגיעה לנקודת רתיחה, כאשר מאבק צמוד במיוחד מתחולל סביב המקומות ה-14 וה-15 ברשימה. כ-50 קולות שהוטלו במעטפות כפולות וטרם הוזנו למערכת הנתונים הרשמית, עשויים להוביל למהפך דרמטי: חבר הכנסת דוד ביטן עשוי לעקוף את בועז ביסמוט, שמוביל עליו כרגע בפער זעום של 16 קולות בלבד.

הפרשה החלה לאחר שכ-100 מתפקדים, אשר לא הופיעו במערכת הממוחשבת כבעלי ותק החברות הנדרש עקב תקלות טכניות, קיבלו במהלך יום ההצבעה אישור חריג להצביע במעטפות כפולות בקלפיות בירושלים ובאשדוד. מתוכם, מימשו כ-50 חברים את זכותם והצביעו בפועל. מדובר בקבוצה המזוהה עם יונתן טל, מקורבו של השר מיקי זוהר ושל משפחת אלבוים מקבוצת "נאמני הר הבית". טענות מול טענות: האם הרשימה זויפה? בניסיון לעצור את הכללת הקולות בספירה, פנה טל למנכ"ל הליכוד דוד שרן וטען כי רשימת השמות שאושרה בפועל להצבעה אינה תואמת את הטפסים המקוריים שהגיש למפלגה. מנגד, דחה ביטן את הטענות מכל וכל וטען כי מדובר בטענות שקריות. תרגיל מלוכלך: העירייה נכשלה בהפלת חוב על יורש תמים יהודה פנחסי | 19.08.26 בעקבות הפנייה, הורה נשיא בית הדין של התנועה, עו"ד מיכאל קליינר, להקפיא את ספירת הקולות מהקלפיות הללו. ההקפאה הותנתה בכך שטל יגיש תצהיר רשמי עם רשימת המתפקדים עד לשעה 19:00. במידה ויוגש התצהיר, הסוגיה תעבור להכרעת הרכב של שלושה שופטים. אם הטענה תידחה והקולות ייספרו, צפוי ביטן לדחוק לאחור את ביסמוט, הנחשב לאחד ממקורביו של יו"ר המפלגה בנימין נתניהו. יצוין כי ביטן היה בעבר מבין המתנגדים הבולטים להרחבת מספר השריונים שביקש ראש הממשלה, וקרא לחברי הוועידה להצביע נגד ההצעות שקידם חיים כץ.

חיים כץ ודוד ביטן ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

דאגה בצמרת: "כל קול הוא קריטי"

בכירי המפלגה מביעים דאגה מהמאבקים הפנימיים סביב המאבק על כל מיקום ברשימה. בכיר בליכוד מסר בשיחה עם 'בבלי': "כל קול בפריימריז הללו הוא קריטי, והפערים הזעירים בין המועמדים גורמים למתח אדיר. השאיפה של כולנו היא שההליך יסתיים בשקיפות מלאה ובדיוק מרבי כדי למנוע ספקולציות ועתירות מיותרות שיפגעו בתנועה לקראת מערכת הבחירות הכללית".

הגורם הוסיף כי "בית הדין יצטרך לקבל החלטה מהירה ומנומקת כדי לאפשר סגירה סופית של הרשימה". כזכור, המועמדים עד מקום 80 התבקשו כבר להשלים את כתבי ההסכמה למועמדות לכנסת ה-26, אך הסוגיה של המעטפות הכפולות עשויה לשנות את סדר מיקומם ברשימה.

בתוך כך, התוצאות הסופיות של הפריימריז העלו כי השר אלי כהן זכה במקום הראשון עם למעלה מ-46 אלף קולות, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה במקום השני, ושר המשפטים ירון לוין במקום השלישי. אולם המאבק על המקומות הבאים ברשימה ממשיך להסעיר את המפלגה.