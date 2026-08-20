לשכת ראש הממשלה פרסמה הבוקר (יום ה') הבהרה נחרצת בעקבות דיווחים שהופיעו בכלי תקשורת שונים. "בניגוד לדיווחים, הדרג המדיני לא אישר כניסה של הכוח הבינלאומי לרצועת עזה", נמסר מלשכת ראש הממשלה.

ההבהרה מגיעה לאחר שפורסמו כתבות בתקשורת הישראלית והבינלאומית, שלפיהן ישראל שוקלת או אף נתנה אישור לכניסת כוח בינלאומי לרצועה במסגרת ההסדרים לתקופה שלאחר המלחמה. לשכת ראש הממשלה ביקשה להדגיש כי מדובר בפרסומים שאינם מדויקים.

עמדת ישראל לגבי עתיד הרצועה

במסגרת ההבהרה חזרה לשכת ראש הממשלה על עמדת ישראל בנוגע לעתיד רצועת עזה: "ישראל הבהירה שלא יהיה שיקום כלשהו ברצועה לפני פירוק מלא של החמאס מנשקו".

עמדה זו משקפת את קו המדיניות הישראלי המתמשך מאז פרוץ המלחמה, לפיו כל הסדר עתידי ברצועת עזה תלוי בפירוק מוחלט של היכולות הצבאיות של החמאס. בישראל חוששים כי כניסת גורמים בינלאומיים לפני השלמת המשימה הצבאית עלולה לאפשר לארגון הטרור להתחמש מחדש ולבנות את כוחו.

צה"ל ממשיך בפעילות מבצעית

ההבהרה המדינית מתפרסמת בעוד צה"ל ממשיך בפעילות מבצעית מקיפה ברחבי רצועת עזה. בימים האחרונים תקפו כוחות צה"ל את מטה משטרת החמאס בעיר עזה, ובמהלך התקיפה חוסלו שמונה קצינים בכירים במנגנון המשטרה של ארגון הטרור, ביניהם מפקד משטרת מחוז עזה בפועל ומפקדה משטרתית.

במקביל, כוחות החטיבה הדרומית ויחידת יהל"ם אטמו שני תוואים תת-קרקעיים של החמאס באורך כולל של למעלה משני קילומטרים, במסגרת המאמץ לנטרל את רשת המנהרות של ארגוני הטרור ברצועה.

הפעילות הצבאית המתמשכת מדגישה את העמדה הישראלית כי המלחמה טרם הסתיימה, וכל דיון על עתיד הרצועה מותנה בהשגת היעדים הצבאיים במלואם.