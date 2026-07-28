בראיון סוער של יו"ר מפלגת רע"ם, ח"כ מנסור עבאס שערך הבוקר (שני) סירב בנחרצות להצהיר שחמאס הוא ארגון טרור שצריך להשמיד. הראיון, שהתנהל עם העיתונאית אסתי פרז, חשף את המורכבות והדו-משמעות בעמדתו של עבאס כלפי ארגון הטרור שביצע את הטבח ב-7 באוקטובר.

"חמאס הוא ארגון טרור שעשה טבח באזרחי ישראל, יהודים וערבים, ב-7 באוקטובר וצריך לחסל אותו?" שאלה פרז את עבאס בשאלה ישירה וחדה. התשובה שקיבלה הייתה סדרה של התחמקויות והאשמות כלפי המראיינת עצמה.

"יש לי תשובה חד משמעית"

במקום לענות על השאלה, עבאס בחר להתגונן ולהאשים את המראיינת. "את יודעת, הנושא הזה כל הזמן מעלים אותו, ומחפשים בפינות", מסר עבאס. כאשר פרז הבהירה שמדובר בשאלה מהותית ולא ב"פינות", עבאס המשיך בסדרת הצהרות כלליות על גינוי הטרור מבלי להתייחס ישירות לחמאס.

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"אנחנו גינינו כל מעשה טרור. גינינו את הפשעים של ה-7 באוקטובר, לא רק בהיבט האזרחי, גם בהיבט האסלאמי-הדתי", טען עבאס, אך כשנשאל שוב באופן ישיר על חמאס, הוא הצהיר: "אני לא רוצה לתת לך תשובה חד-משמעית".

ברגע המכריע של הראיון, כאשר פרז לחצה על התשובה, עבאס הודה: "תראי, יש לי תשובה חד-משמעית, אני לא רוצה להגיד אותה. את משחקת לידיים של סמוטריץ' ובן גביר". ההצהרה המפתיעה הזו חשפה שעבאס אכן יודע מה עמדתו, אך בוחר שלא לחשוף אותה בפומבי.

"זה שטיפת מוח מבחינתי"

עבאס ניסה להצדיק את סירובו בטענות שונות. "זה עניין של פיקוח נפש. אתם רוצים שנהיה אויבים, אתם רוצים שנהיה תחת מתקפות", טען. כאשר פרז המשיכה לשאול מדוע קשה לו להגיד שחמאס ארגון טרור, עבאס השיב: "זה שטיפת מוח מבחינתי. אתם לא רוצים להשמיע את זה".

יו"ר רע"ם ניסה להציג את עצמו כגשר לפיוס ושלום. "יש לי שיקול דעת שאני, בין העם הערבי-הפלסטיני, אני גם אזרח ישראלי, אני רוצה לאזן, אני רוצה לשמור על היכולת שלי להיות גשר של פיוס ושלום", הסביר. לדבריו, "מעבר לזה, אסור לשים אף אחד מאיתנו במבחן הנאמנות הזה".

הראיון הסוער הסתיים בחילופי האשמות, כאשר עבאס האשים את פרז ב"טיפשות לחלוטין" על המשך השאלות. "מי ששומר על הביטחון של המדינה ושל האזרחים, אתם רוצים להעמיד אותו כתומך טרור, כתומך חמאס. זה מה שאתם רוצים לעשות", סיכם עבאס את עמדתו.