פלאש 90 ( צילום: רמ"י )

שעות של מתח פוליטי הסתיימו היום (רביעי) בהתערבות ישירה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבלם את פיטוריו של ממלא מקום מנהל רשות מקרקעי ישראל, יהודה אליהו. השר לבינוי ושיכון חיים כץ זימן את אליהו באופן פתאומי לשימוע לפני פיטורים, אך מהליכוד הובהר כי למרות מהלכיו של השר, אליהו יישאר במקומו.

בהודעה רשמית מטעם ראש הממשלה הודגש כי נתניהו הוא שאישר את מינויו של אליהו, ש"עושה עבודה לאומית חשובה בגליל ובנגב, והוא לא יפוטר". ההתערבות המהירה של ראש הממשלה קוטעת לפי שעה את מהלך הפיטורים, אך מותירה את רשות מקרקעי ישראל במוקד מתיחות ניהולית ופוליטית. הזימון הפתאומי לשימוע הגיע על רקע יחסים עכורים שהלכו והחריפו בין השר כץ לבין אליהו לאורך התקופה האחרונה, פחות משלושה חודשים מאז כניסתו של אליהו לתפקיד ממלא המקום. בסביבת כץ טענו לחוסר התאמה לתפקיד, הפרת הנחיות ומשבר אמון חריף. לפי מקורבים לשר, אליהו המשיך לכנס ועדות מכרזים ולקדם מינויים בניגוד להנחיה מפורשת להימנע מכך בתקופת מילוי המקום, ואף נמנע מלהגיע לפגישות עבודה ממשלתיות – בהן דיון עם נציגות צה"ל להרחבת זכויות משרתי הקבע בהגרלות מקרקעין. טראמפ טען שחולץ מההריסות – והועמד במקום ישראל גרוס | 11:35 למהלך של כץ קדם מכתב חריף ששיגרה נציגות ועד עובדי רמ"י, המייצגת כ-800 עובדים, בראשות שלי ירמיהו ועו"ד לילך גוטרמן. הוועד התריע מפני "דפוס ניהולי המעורר קושי מהותי", הצביע על פתיחת תפקידי מפתח בכירים לגיוס חיצוני במקום קידום עובדי הרשות, וקבל על ביטול אירוע רווחה לקראת ראש השנה עקב שירת נשים – ביטול שגרר הליך משפטי מול ההסתדרות ותשלום פיצויים של כ-200 אלף ש"ח מתקציב הרווחה.

השר חיים כץ ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

מנגד, דמויות רבות בימין רואות באליהו – ממייסדי תנועת "רגבים" ופעיל התיישבות ותיק – מינוי אידיאולוגי קריטי, ורבים התקוממו כנגד המהלך של כץ. איש התקשורת ינון מגל תקף ישירות את שר השיכון ואיים: "המינוי של יהודה אליהו למנכ"ל רמ"י הוא הסיכוי האחרון להציל את הנגב והגליל. עתיד המדינה מוטל פה על הכף. אם חיים כץ יפטר אותו, לא אצביע לליכוד".

במקביל, "פורום הבכירים יוצאי השירות הציבורי" דרש התערבות מיידית של נתניהו, וטען כי אליהו נרדף דווקא בשל עמידתו המקצועית על מינויים ראויים וסירובו להתכופף לתכתיבי ועד העובדים.

בתוך כך, גורמים בכירים בממשלה יצאו במתקפה נגד השר כץ וטענו כי תיק השיכון ניתן לו כ"פיקדון בלבד" בידי נתניהו. לדבריהם, אליהו שימש כמי ש"שם את האצבע בסכר" ובלם מינויים פוליטיים ששר השיכון ניסה לקדם כדי לשמר את השפעתו בארגון, והזימון לשימוע נועד לסלק שומר סף מהדרך.

יצוין כי מינויו של אליהו למנהל רשות מקרקעי ישראל בוטל על ידי בית המשפט העליון בחודש יולי האחרון, לאחר שהממשלה הסכימה להצעת השופטים. על פי ההחלטה דאז, אליהו המשיך לכהן בתפקידו כממלא מקום עד להשלמת הליך בחירה מחודש. ועדת האיתור שהמליצה על מינויו הורכבה מחדש, לאחר שהתגלה חשש לניגוד עניינים הנוגע לשניים מתוך חמשת חבריה.

התערבותו המהירה והישירה של ראש הממשלה קוטעת לפי שעה את מהלך הפיטורים של השר הממונה, אך מותירה את רשות מקרקעי ישראל – החולשת על כ-92% מקרקעות המדינה – במוקד מתיחות ניהולית ופוליטית חסרת תקדים בין שר השיכון לבין ממלא המקום שזכה לגיבוי מוחלט מבלפור.

הבהרה מטעמו של השר חיים כץ:

"אין שחר לטענות על הזמנתו לשימוע לפני פיטורין של יהודה אליהו וקשר כלשהו למינויים שהתבקש לבצע. אלא מדובר בטענות קשות של חוסר ניהול חמור של רמ"י שהגיעו לשולחני שאיני יכול לקבל, שעניינן בין היתר יחסי אנוש לקויים והדרת נשים, המעלות חשש ממשי באשר להתאמתו לניהול הרשות. זאת לצד, חוסר שיתוף פעולה מצידו בנושא הרחבת והתאמת הזכויות והזכאויות של משרתי הקבע ומשפחותיהם.

מכלול הדברים ייבחן במסגרת השימוע, שייערך בלב פתוח ובנפש חפצה ובהתאם לכללי המינהל התקין.

ככל שלא נגיע לעמק השווה אפעל למנות ממלא מקום שיקדם את ההתיישבות היהודית בנגב והגליל, נושא לאומי שנמצא אצלי בראש סדר העדיפויות, הזדמנות להזכיר למי ששכח שהייתי ממובילי המרד נגד ההתנתקות, אך יחד עם זאת נדרש מנהל שידע לבצע רפורמות חיוניות במצבת כוח האדם ובשירות לאזרח".