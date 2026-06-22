מפקד כוח קודס במשמרות המהפכה האיראניות, גנרל איסמעיל קאאני, שיגר אתמול (ראשון) איום ישיר כלפי כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. בהודעה שפורסמה באתר אל-מנאר הלבנוני, טען קאאני כי חיילי צה"ל ספגו "מאה נפגעים בתוך פחות מארבעה ימים" בלחימה מול חיזבאללה.

"חיילים ציונים תוקפנים, ספגתם מאה נפגעים בתוך פחות מארבעה ימים", כך נטען בהודעה. קאאני, שנמנע בחודשים האחרונים מהופעות פומביות תכופות והסתפק בהודעות כתובות וציוצים, בחר הפעם להתייחס ישירות לפעילות צה"ל ברצועת הביטחון בלבנון.

"אירועי 2000 יחזרו על עצמם"

בהמשך דבריו, שיגר מפקד כוח קודס האיראני אזהרה מפורשת לישראל תוך שהוא מזכיר את נסיגת צה"ל מדרום לבנון בשנת 2000. "אם לא תיסוגו מדרום לבנון מרצונכם החופשי, אירועי שנת 2000 יחזרו על עצמם – השנה שבה ברחתם מהאדמה הזו מושפלים ומובסים", כך נכתב בהודעה.

קאאני הוסיף והבהיר: "אם תתמידו בתוקפנות ובכיבוש שלכם כיום, תגורשו פעם נוספת בחרפה ובתבוסה. אתם מבינים את ההשלכות של כך טוב יותר מכל אחד אחר". יצוין כי דבריו של מפקד כוח קודס משוללי כל יסוד, וכי אין ולא היו אבדות בסדר גודל כזה לצבא הישראלי בימים אלו.

בניגוד לטענות קאאני, כוחות צה"ל ממשיכים לפעול בדרום לבנון במסגרת אכיפת הסכם הפסקת האש, וכן אין דיווח או אישור לטענותיו לגבי מספר ההרוגים.