הרמטכ"ל בפיקוד צפון ( צילום: דובר צה"ל )

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ביקר הבוקר (ראשון) בפיקוד הצפון ובאוגדה 36, במהלך ביקור מבצעי שנועד להעריך את המציאות המשתנה בעקבות ההסכם עם לבנון. הרמטכ"ל התייחס באופן ישיר לקשר בין ההישגים הצבאיים לבין ההסכם ההיסטורי שנחתם.

"ההסכם שנחתם עם ממשלת לבנון הינו היסטורי ומשמעותי - העוצמה המבצעית וההישגים הצבאיים שצה"ל השיג בחודשים האחרונים הם שיצרו את התנאים לכך", מסר זמיר למפקדים. "אנחנו נכבד את ההסכם ונפעל להצלחתו. המבחן כעת הוא מבחן המעשה של שני הצדדים והתקופה הקרובה תכתיב את העתיד לבוא". "חיזבאללה מוכה וכלוא בתת-הקרקע" הרמטכ"ל קיים הערכת מצב יחד עם מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, מפקד אוגדה 36, תא"ל יפתח נורקין, ראש חטיבת המבצעים, תא"ל ברק חירם ומפקדים נוספים. במהלך הביקור אישר זמיר תוכניות להמשך וקיים שיח פיקודי עם מפקדי החטיבות. המקורב חושף: כך הגיב נסראללה אחרי מתקפת הביפרים אליהו לוי | 23.06.26 1 דיווח: המו"מ עם לבנון יכלול גם דיון על החזרת גופתו של רון ארד הי"ד יוסי נכטיגל | 23.06.26 "חיזבאללה מוכה וחבול ופעיליו כלואים בתת-הקרקע", הבהיר הרמטכ"ל. "צה"ל נמצא בשליטה מבצעית במרחב ושומר דריכות גבוהה לממש מהלומות מהירות וקטלניות במידה והפסקת האש תופר". דבריו מגיעים על רקע הסערה שפרצה בקבינט בשבוע שעבר, כאשר שרים תקפו את ההגבלות שלטענתם מוטלות על כוחות צה"ל.

הרמטכ"ל בפיקוד צפון ( צילום: דובר צה"ל )

"זירת פיקוד הצפון היא מרכז הכובד"

הרמטכ"ל הדגיש כי "זירת פיקוד הצפון היא מרכז הכובד הצה"לי כעת. אנו ערוכים לחזרה ללחימה מהירה גם בלבנון וגם באיראן, במידה ונידרש לכך". זמיר שם דגש מיוחד על בטחון הכוחות: "בטחון כוחותינו מצוי בחשיבות עליונה. לוחמי אוגדה 36 והקומנדו שלנו שולטים במרחב רכס הבופור ומצוידים בכל הכלים ובאמצעים בכדי לגבור על האויב".

דבריו של הרמטכ"ל מתיישבים עם הביקור שערך בשבוע שעבר בדרום לבנון, במהלכו התייחס ברמז לביקורת על כיבוש אזורים שלטענת מבקרים אין בהם עניין ביטחוני מובהק. "גם הפעילות במרחבי עלי טהאר והבופור נועדה לשרת את התכלית הזו", הבהיר אז.

הרמטכ"ל סיים את דבריו בהבעת הערכה: "אני מבקש להביע את הערכתי הרבה לחטיבות, לאוגדה ולפיקוד הצפון על ההישגים ועל הובלת המהלכים שהביאו להסכם". כל יכולות צה"ל, לדבריו, נמצאות במקום כדי להמשיך לסייע לכוחות לבצע את המשימה.