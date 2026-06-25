רונן צור ( צילום: קשת 12 )

תשעה ימים בלבד לאחר שהכריז ברעש על הצטרפותו למפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן, הודיע הערב (רביעי) האסטרטג הפוליטי רונן צור על פרישה מיידית מהתמודדותו בפריימריז. בסדרת ראיונות חריפים שהעניק לכלי תקשורת, תקף צור את יו"ר המפלגה ואת הקו הפוליטי שלה, תוך שהוא מזהיר כי המפלגה "תחמיץ את השלטון".

צור, שכיהן בעבר כחבר כנסת מטעם העבודה והיה ממקימי מטה משפחות החטופים לאחר השבעה באוקטובר, הצטרף למפלגה לפני שבוע וחצי בהכרזה סוערת. אולם הפרשה שהתפוצצה בימים האחרונים, לצד אכזבתו מהנהגת המפלגה, הובילה אותו להחלטה דרמטית על עזיבה מהירה. "מפלגה קרובה לעופר כסיף" בראיון לתוכנית 'שבע', פתח צור חזית חמה מול המפלגה שרק לפני ימים ספורים קיווה להוביל. לדבריו, המפלגה שאמורה הייתה להוות מיזוג מתון בין העבודה למרצ, הקצינה באופן מדאיג. "המקום הזה הרבה יותר קיצוני ממה שאי פעם ראיתי", האשים, "זו מפלגה שקרובה בעמדותיה לעופר כסיף". בנט חשף: 'הסכם חדש' לפירוק מערכות המדינה - אך הציבור לא התרגש דוד קליין | 23.06.26 צור תקף את הקו הכלכלי-חברתי של חברת הכנסת נעמה לזימי, אותו כינה "ממדניזציה", וטען כי התהליך הזה ימנע מהמפלגה להפוך לחלק מהקואליציה הבאה. לדבריו, המפלגה מרחיקה את עצמה מהמרכז הפוליטי ומקבעת את מעמדה בשוליים.

יאיר גולן, יו"ר הדמוקרטים, נואם בועידת מפלגה ( צילום: אבשלום ששוני/Flash90 )

פרשת המסרונים והאכזבה מגולן

עיקר זעמו של צור הופנה כלפי יו"ר המפלגה יאיר גולן, בעקבות פרשה שהסעירה את המפלגה בימים האחרונים. כזכור, אלפי מתפקדים קיבלו הודעות SMS אנונימיות מכפישות נגד אחד המועמדים, שנחזו כאילו נשלחו מטעמו של צור. אולם בהמשך התברר כי מי שעמד מאחורי ההפצה הוא דובר הקמפיין של המועמד עצמו, במטרה לייצר מצג שווא של קמפיין השחרה.

צור קבל בחריפות על כך שגולן בחר לשתוק ולא גינה את המעשה באופן נחרץ. "המעשה היה מעשה של נוכלות", אמר, "חיכיתי לטלפון מיאיר גולן שיגיד שהדבר הזה בלתי נסבל ובלתי נסלח. לו זה היה הפוך, היו שוחטים אותי חי".

"ציפיתי מאלוף בצה"ל להתנהגות אחרת. מה שיותר הטריד אותי זו השתיקה המקוממת של ההנהגה. לו אני הייתי משגר מסרונים כאלה, הייתי מושעה מיד והופך לשד של הגוש"

"צדקנות וטהרנות שמרחיקות קולות"

צור המשיך ותקף את התרבות הארגונית של המפלגה, וטען כי קיימת בה אכיפה בררנית וסטנדרט כפול. "פתאום המילים הריקות של 'לקחתי אחריות' הופכות לעניין קביל", אמר באכזבה. לדבריו, מפלגה דמוקרטית אמורה להיות תוססת ולאפשר ריבוי דעות, אך זה לא מה שקרה בפועל.

"קיוויתי שיבוא יאיר גולן כמנהיג ויגיד שיש פה מקום לכולם, אבל זה לא מה שקרה", הוסיף צור. הוא טען כי המפלגה מאופיינת ב"צדקנות וטהרנות" שאינו יכול להשלים איתה, ושהדבר מרחיק קולות פוטנציאליים מהמפלגה.

ברשתות החברתיות, לעומת זאת, לא עשו הנחות לאסטרטג הפוליטי. מבקרים תקפו את פרישתו המהירה בטענה כי מדובר ב"סיפור מצוץ מהאצבע" שנועד לחפות על חוסר הצלחתו לגייס תמיכה בפרק הזמן מאז הצטרפותו.

רקע: הצטרפות סוערת ופרישה מהירה

צור הכריז על הצטרפותו למפלגה לפני תשעה ימים בלבד, בנוכחות פעילי ארגון "מכונת הניצחון" שייסד. בהכרזתו אז, הוא דיבר בלהט על הצורך להוביל את המפלגה לניצחון ולהפוך אותה למפלגה בעלת 17 מנדטים לפחות.

ההצטרפות של צור הגיעה על רקע שורה של הצטרפויות למפלגת 'הדמוקרטים' בחודשים האחרונים, ביניהן חבר הכנסת לשעבר מוסי רז ופעיל השמאל יאיא פינק. אולם הפרישה המהירה של צור מעלה שאלות לגבי היציבות הפנימית של המפלגה ויכולתה לשמר מועמדים בכירים.