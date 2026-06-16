דוח מבקר המדינה חושף: אלו הנתונים הקשים על התחדשות עירונית

דוח מבקר המדינה שהתפרסם ביוני 2026 חושף תמונת מצב מורכבת ומדאיגה בנוגע לקידום ההתחדשות העירונית ברשויות המקומיות. על אף העלייה המשמעותית במספר התוכניות שאושרו בשנים האחרונות, נחשפים פערים דרמטיים בין המרכז לפריפריה, עיכובים בירוקרטיים ממושכים והיעדר מדיניות לאומית ברורה.

תחום ההתחדשות העירונית נתפס ככלי אסטרטגי רב-עוצמה להגדלת היצע הדיור ולייעול השימוש בקרקע. מעבר לכך, במציאות הביטחונית של ישראל ולאחר אירועי מבצע "עם כלביא" ביוני 2025, להתחדשות העירונית תפקיד לאומי קריטי בהגנה על העורף מפני טילים ורעידות אדמה.

זינוק באישור יחידות דיור לעומת ריכוזיות חמורה במרכז

הדוח מצביע על עלייה ניכרת במספר התוכניות שאושרו בשנים האחרונות. בין השנים 2021 ל-2024 אושרו תוכניות לבניית כ-157,000 יחידות דיור, המהוות כ-60% מכלל היחידות שאושרו מאז שנת 2010. בשנת 2024 בלבד חלה עלייה של כ-40% במספר היחידות שאושרו בתוכניות פינוי-בינוי לעומת שנת 2023, כאשר אושרו כ-57,000 יחידות דיור.

נכון ליולי 2025, מוצעות 479,772 יחידות דיור ב-814 מיזמים שונים של פינוי-בינוי. אולם על אף הנתונים המעודדים, ניכר פער משמעותי בפריסת המיזמים. כ-58% מכלל המיזמים – 472 במספר – מקודמים ומבוצעים במחוזות תל אביב והמרכז בלבד.

לעומת זאת, ביישובים כגון טבריה, צפת, בית שאן וקריית שמונה, המצויים באזורי סיכון גבוה לרעידות אדמה וטילים, מקודמים 23 מיזמים בלבד. יתרה מכך, בין השנים 2017 ל-2025 לא הוצאו כלל היתרי בנייה ביישובים אלו. הנתונים חושפים קשר ישיר בין כדאיות כלכלית למספר המיזמים המקודמים, מה שמוביל לריכוז המיזמים במרכז הארץ.

בעוד שבמרכז הארץ היזמים רואים הזדמנות כלכלית, הפערים בהקצאת קרקעות והכדאיות הכלכלית מותירים את הפריפריה מאחור, למרות הצורך הביטחוני הדחוף.

מינהלות עירוניות: הפתרון שלא עובד בכל מקום

על פי הנתונים, הקמת מינהלות עירוניות תורמת משמעותית לקידום התהליכים. מספר המינהלות זינק מ-8 ל-46 מינהלות בין השנים 2017 ל-2025. רשויות בעלות מינהלות מציגות יחס גבוה יותר של יחידות דיור במימוש לעומת רשויות ללא מינהלת.

עם זאת, ישנם פערים ניכרים ביעילות המינהלות השונות. בנתניה, שם המינהלת הוקמה ב-2017, מתוך 15,819 יחידות דיור מוצעות, 35.56% קיבלו היתר בנייה – שיעור גבוה יחסית. לעומת זאת, בלוד, שם המינהלת הוקמה גם היא ב-2017, מתוך 18,783 יחידות דיור מוצעות, רק 7.99% קיבלו היתר בנייה.

בקריית ים, שם המינהלת הוקמה ב-2019, מתוך 8,792 יחידות דיור מוצעות, רק 6.93% קיבלו היתר בנייה. בקריית שמונה, שם המינהלת החלה לפעול רק ביולי 2025, קיימות 9,205 יחידות מוצעות, אך אף יחידה טרם קיבלה היתר בנייה ואף פרויקט אינו במימוש. ברעננה, הרשות לא הקימה כלל מינהלת ואין בה גורם המרכז את הידע לטיפול בחסמים.