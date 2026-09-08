רן גואילי ( צילום: באדיבות המשפחה )

ראש הממשלה ויו"ר הליכוד, בנימין נתניהו, הודיע הבוקר (שלישי) על שריונה של עו"ד טליק גואילי במקום התשיעי ברשימת המפלגה לבחירות לכנסת ה-26. גואילי היא אמו של לוחם היס"מ, רס"מ רן (רני) גואילי ז"ל, שנפל בקרב בשמחת תורה.

רני יצא להילחם בבוקר המתקפה על אף שהיה פצוע, והציל חייהם של רבים בטרם נהרג וגופתו נחטפה לרצועת עזה. גופתו הוחזרה לישראל במבצע הצבאי המיוחד "לב אמיץ" לפני כשמונה חודשים, ובהלווייתו השתתפו רבים. מאז אותו בוקר הפכה גואילי לדמות ציבורית מובילה, המסמלת עוצמה ונחישות. היא פעלה להנצחת מורשתו של בנה ולהפצת ערכיו. בהודעה הרשמית מטעם מפלגת הליכוד נמסר: "לאורך כל הדרך, טליק ומשפחת גואילי הפגינו עוצמה יוצאת דופן, אמונה עמוקה ונחישות שלא נשברה גם ברגעים הקשים ביותר. טליק נשאה את זכרו של רני בגאווה, הפיצה את גבורתו, את אהבתו למדינה ואת ערכיו הציוניים, ונכנסה עמוק לליבם של הישראלים ושל אנשים רבים בעולם". ביטון עוזב את גנץ: "בוחן הקמת מפלגה" בבלי | 07.09.26 סמוטריץ' תוקף את וינטר בחריפות בבלי | 07.09.26 "טליק, משיאת משואה, היא סמל לכוח, למסירות ולמחויבות למדינת ישראל, והפכה את סיפורה האישי לשליחות ציבורית מעוררת השראה", נכתב בהודעת המפלגה.

הלווייתו של רן גואילי ז"ל ( צילום: מעיין טואף/לע"מ )

ההכרזה מגיעה ביום האחרון להגשת הרשימות לוועדת הבחירות המרכזית.

יצוין כי הבוקר הודיע נתניהו על שריונים נוספים ברשימת הליכוד, ביניהם אלישע מדן, בנו של ראש ישיבת הר עציון הרב יעקב מדן, שנפצע קשה בעזה ונקטעו שתי רגליו. מדן נבחר אף הוא להשיא משואה בטקס הממלכתי בהר הרצל.