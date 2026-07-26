איפה טראמפ? דיווח: מכלית נפט פגעה במוקש ימי איראני - והתפוצצה 

מכלית נפט התפוצצה ועלה בלהבות במצר הורמוז לאחר שהתנגשה במוקש ימי מוקדם יותר היום (ראשון). הדיווחים בסוכנויות הידיעות תסנים ומהר מציינים כי פיצוץ המכלית התרחש מיד לאחר שכלי השיט סטה מנתיב השיט שהוגדר ואושר מראש על ידי השלטונות בטהרן. בשלב זה לא פורסמו פרטים רשמיים על זהות כלי השיט, הבעלות עליו או מצב אנשי הצוות.

בעקבות אירוע הפגיעה במכלית, חזרו משמרות המהפכה האסלאמית על אזהרתם והבהירו כי "אם ספינות יסטו מהמסלול המוכרז על ידי איראן, הן ישאו בתוצאות". באיראן מדגישים כי כל תנועה ימית באזור המצר מחייבת תיאום מלא וכפופה למסלולים שנקבעו על ידי השלטונות.

בארצות הברית ובקואליציה הבינלאומית עוקבים מקרוב אחר הדיווחים על פיצוץ המכלית ומביעים דאגה עמוקה מהנחת המוקשים בנתיבי השיט. גורמים אמריקניים הבהירו כי פגיעה בכלי שיט אזרחיים מהווה איום ישיר על חופש השיט הבינלאומי ועל ביטחון האנרגיה העולמי, וכי יינקטו הצעדים הנדרשים להבטחת המעבר הבטוח במצר.

עם זאת, בתגובה לא-רשמית אמרו גורמים אמריקנים כי הם "אינם מכירים אירוע כזה", ברקע הניסיון האמריקני לחזור לשולחן המשא ומתן עם איראן.