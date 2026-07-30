מבצע היסטורי הסתיים בימים האחרונים בסרביה: עצמותיהם של רבי שמעון ליב ומרת רבקה הרצל ע"ה, סבו וסבתו של בנימין זאב הרצל זצ"ל, הועלו מקברם בסרביה ויובאו לקבורה ממלכתית בהר הרצל בירושלים. המהלך מתקיים 77 שנה לאחר שעצמותיו של הרצל עצמו הובאו למנוחות בהר הנושא את שמו.

המבצע המורכב נוהל בשיתוף פעולה בין ההסתדרות הציונית העולמית, משרד החוץ, שגרירות ישראל בבלגרד והרשויות המקומיות בסרביה. את הפיקוח ההלכתי והמקצועי הובילו הרבנות הצבאית וארגון זק"א, שדאגו לכל פרט בהתאם לדין. בטקס הפרידה שנערך במקום השתתף שר החוץ הסרבי, יהודי דובר עברית, שהביע את ידידות ארצו למדינת ישראל ולעם היהודי.

יעקב חגואל, יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית, מסר כי המהלך משלים את צוואתו של הרצל זצ"ל. "הרצל ציווה במפורש שלאחר הקמת המדינה יועלו ארצה עצמותיו ועצמות בני משפחתו", הסביר חגואל. "במהלך השנים הובאו ארצה בני משפחה שונים, והחוליה האחרונה שנותרה הייתה להביא את הסב והסבתא מסרביה. כעת אנו משלימים את התמונה ההיסטורית".

לדבריו, הדרך למימוש המטרה נמשכה למעלה מארבע שנים והייתה רצופה קשיים. "התמודדנו עם אתגרים מורכבים מול הרשויות המקומיות והקהילה היהודית, אך בשנה האחרונה הצלחנו להשלים את כל האישורים", ציין. "בחרנו לבצע את המבצע דווקא בימים אלו, בסמוך לט' באב – היום שבו, לפני 77 שנה בדיוק, הועלו עצמותיו של הרצל לארץ".

את פתיחת הקברים והוצאת העצמות ביצעו אנשי זק"א ונציגי הרבנות הצבאית, שהקפידו על כל פרטי ההלכה. "הרבנות הצבאית וזק"א הם הגופים המנוסים והמקצועיים ביותר בהעברת קברים מהתפוצות לארץ", הדגיש חגואל. "כל הפעולות נעשו בקדושה ובטהרה, תוך הקפדה מוחלטת על כללי ההלכה וכבוד המת".

העצמות הוטסו לישראל, והשבוע תתקיים קבורה ממלכתית בחלקת משפחת הרצל בהר הרצל, בסמוך לקברו של בנימין זאב הרצל זצ"ל. במעמד צפויים להשתתף נשיא המדינה, ראש הממשלה ונושאי משרה בכירים.

פרט מרתק מתגלה על אודות הסב, רבי שמעון ליב זצ"ל: הוא היה היחיד מבין אחיו ששמר במסירות על יהדותו ולא המיר את דתו. רבי שמעון שימש כגבאי בבית הכנסת הספרדי בקהילה היהודית בזמלין, והיה קרוב במיוחד לרב הקהילה, הגאון רבי יהודה שלמה אלקלעי זצ"ל, מחלוצי רעיון יישוב ארץ ישראל.

בין השניים התפתחו קשרים הדוקים, ורבי שמעון פעל בהתלהבות לקדם בקהילתו את רעיון העלייה והתיישבות בארץ. כשביקר בבודפשט, נהג לשתף את נכדו הצעיר בשאיפותיו ובמשנתו של הרב אלקלעי. השפעה זו ניכרת בבירור בתפיסת עולמו של הנכד שהפך לחוזה המדינה.

במהלך הריאיון ביקש חגואל להאיר את דמותו של הרצל מזווית רוחנית. הוא ציטט את דבריו של הרצל מהקונגרס הציוני הראשון: "ציונות היא שיבת היהודים אל היהדות, לפני שיבת היהודים אל ארץ היהודים".

"אין ציונות בלי יהדות", סיכם חגואל. "הרצל ראה בזהות היהודית יסוד מרכזי ברעיון הציוני. החיבור בין הרב אלקלעי, משפחת הרצל והתנועה הציונית הוא חלק בלתי נפרד מהסיפור שהוביל לתקומת מדינת ישראל".

לשאלה האם מדובר בפריבילגיה השמורה לדמויות היסטוריות בלבד, השיב חגואל כי מדובר במגמה הולכת וגוברת בקרב יהודים רבים בתפוצות. "אני מכיר משפחות רבות המבקשות למלא את צוואת יקיריהן ולהביאם למנוחת עולמים בארץ ישראל", אמר. "יש הרוכשים חלקת קבר בארץ עוד בחייהם, ויש המבקשים זאת לאחר פטירתם. מי שחפץ בכך ויכול לעשות זאת – חובתנו לכבד את רצונו".