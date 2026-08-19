השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אישר היום (יום רביעי) הכרה של תשעה יישובים במועצה האזורית שדות דן כ"יישובים זכאים" לרישיון נשק אישי. ההחלטה מאפשרת לתושבי היישובים להגיש בקשות לקבלת רישיון נשק, בכפוף לעמידה בקריטריונים שנקבעו בחוק.

היישובים שאושרו הם: כפר חב"ד, צפריה, משמר השבעה, זיתן, ניר צבי, חמד, יגל, אחיעזר וגנות. ההחלטה התקבלה בעקבות עבודה מקצועית של משטרת ישראל ובחינה מפורטת של האגף לרישוי ופיקוח כלי ירייה.

הנתונים מצביעים על הרחבה משמעותית של הזכאות לרישיונות נשק בשנים האחרונות: בשנת 2021 הוכרו שישה יישובים בלבד, בשנים 2019, 2020 ו-2022 לא אושר אף יישוב, בשנת 2023 הוכרו 23 יישובים, בשנת 2024 הוכרו 21 יישובים, בשנת 2025 הוכרו 80 יישובים, ומתחילת שנת 2026 כבר הוכרו 126 יישובים.

מאז הרחבת הרפורמה, למעלה מ-280,000 אזרחים קיבלו רישיון נשק אישי, ולמעלה מ-200 יישובים הוכרו כזכאים. השר בן גביר מסר: "אנחנו ממשיכים את מהפכת הנשק ומרחיבים אותה לעוד ועוד יישובים ברחבי הארץ. תושבי כפר חב"ד, צפריה, משמר השבעה ושאר יישובי שדות דן זכאים ליכולת להגן על עצמם ועל משפחותיהם".

השר בן גביר הוסיף: "נמשיך להוסיף יישובים לזכאות ולאפשר לכמה שיותר אזרחים שעומדים בתבחינים להגן על עצמם. המדיניות שלי ברורה: נשק בידיים הנכונות מציל חיים". במהלך השנה האחרונה צורפה גם העיר אשדוד לרשימת היישובים הזכאים, במהלך ביקור של השר בשוק העירוני.