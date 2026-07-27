בריאיון שהעניק לאתר 'סרוגים', התייחס יו"ר רשימת 'בית ציוני', ח"כ חילי טרופר, לשורת סוגיות פוליטיות רגישות, ובהן האפשרות להקמת הממשלה הבאה, משבר הגיוס והיחסים עם המפלגות החרדיות. טרופר, שהקים לאחרונה רשימה משותפת עם יועז הנדל, הבהיר את עמדותיו בנושאים שעומדים במרכז המחלוקת הציבורית.

במהלך הריאיון נשאל טרופר שאלה ישירה: את מי יעדיף לראות לצדו בקואליציה - יו"ר ש"ס אריה דרעי או יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן. תשובתו של חבר הכנסת הסרוג הייתה חדה ובלתי מתפשרת: "כשאני שומע את אריה דרעי מתגאה בנכדיו העריקים, יאיר גולן יודע להיכנס איתי לטנק".

טרופר הוסיף והבהיר כי מפלגתו לא תצטרף לממשלה שתשמר את ההסדר הקיים בנושא הגיוס: "לא נלך לממשלה במחיר של 'תורתו אומנותו'". לדבריו, "לא נלך לממשלה עם חרדים במחיר של המשך 'תורתו אומנותו'. בזמן שמגזר שלם עומד בצד זו פגיעה בביטחון ישראל".

עם זאת, טרופר הבהיר את עמדתו המפורטת בנושא הסנקציות נגד חרדים שאינם מתגייסים. "אני נגד סנקציות פליליות. אני בעד סנקציות כלכליות. אם בחרת לא לשרת - המדינה לא צריכה לממן אותך", הסביר חבר הכנסת.

גם בהמשך הריאיון התייחס טרופר לאפשרות של שיתוף פעולה פוליטי עם המפלגות החרדיות ואמר: "אני ציוני־דתי וגאה בזה, אבל אני מייצג את עם ישראל ולא רק מגזר. אנחנו לא מחפשים ברית עם חרדים אלא ברית עם ציונים".