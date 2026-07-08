נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העניק היום (רביעי) מחמאות חריגות לראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך מסיבת עיתונאים בפסגת נאט"ו באנקרה, כשהוא יושב לצד נשיא סוריה א-שרע. טראמפ טען כי ללא המנהיגות שלו ושל נתניהו, מדינת ישראל לא הייתה קיימת היום.

כשנשאל באופן ישיר האם לדעתו נתניהו צריך להיבחר שוב לתפקיד, בחר הנשיא האמריקני להרעיף שבחים על תפקודו של ראש הממשלה במהלך חודשי המלחמה. "בתקופת מלחמה, אנחנו עבדנו מאוד מאוד מקרוב זה עם זה, ועברנו דבר מאד גדול, עשינו דבר מאד גדול", מסר טראמפ. "לדעתי, הוא היה ראש ממשלה נהדר בתקופת מלחמה".

הנשיא האמריקני הוסיף כי אינו בקיא בפרטי הפוליטיקה המקומית בישראל כעת, אך ציין כי לדעתו נתניהו צריך ליהנות מפופולריות ציבורית רבה לנוכח העבודה שהוא מבצע בניהול המערכה.

"ישראל הייתה מושמדת לחתיכות"

בהמשך דבריו החריף טראמפ את הטון והציג תרחיש קיצוני, תוך שהוא מייחס לעצמו ולנתניהו את עצם הישרדותה של מדינת ישראל מול האיום האיראני. "אם היה לכם ראש ממשלה אחר, אתם יודעים מה? לא הייתה ישראל עכשיו", הצהיר באופן נחרץ. "אתם יודעים את זה? היא לא הייתה קיימת, היא הייתה מושמדת לחתיכות על ידי איראן".

טראמפ קבע כי מנהיגות חלשה בירושלים או בוושינגטון הייתה מביאה לאסון מוחלט. "אם היה לכם ראש ממשלה חלש, ונשיא אחר בארצות הברית, אני מבטיח לכם שישראל לא הייתה קיימת כבר היום אילולא אני נשיא", חתם את הנושא.

הימצאותו של נשיא סוריה א-שרע לצד טראמפ במהלך הועידה באנקרה הדגישה את השינויים הגיאופוליטיים הדרמטיים באזור. טראמפ ציין בפומבי כי לראייתו סוריה תוכל למלא תפקיד משמעותי ולסייע בהרגעת הרוחות ובטיפול במתרחש בלבנון.

הנשיא האמריקני התגאה בהישגי העבר של ממשלו, כולל ההכרה ההיסטורית בירושלים כבירת ישראל וריבונותה ברמת הגולן. לטענתו, לא היה אף נשיא אמריקני בהיסטוריה שעשה למען ביטחון ישראל יותר ממנו, כשהוא מציין באותה נשימה כי המדיניות התקיפה שלו ושל בעלות בריתו הובילה להתקדמות עצומה ואף "השמידה את איראן" מבחינה כלכלית ואסטרטגית.

רמז עבה לקראת הבאות

במהלך דבריו סיפק טראמפ רמזים עבים לגבי מהלכים צבאיים וכלכליים בעתיד הקרוב. הוא טען כי ייתכן שארצות הברית תבצע בקרוב פעולות שיביאו לעלייה זמנית במחירי הנפט העולמיים, אך מיהר להרגיע ואמר כי מיד לאחר מכן המחירים צפויים לרדת באופן משמעותי.

יצוין כי טראמפ הודיע מוקדם יותר כי ארצות הברית צפויה לבצע תקיפה נוספת באיראן בשעות הלילה הקרובות, על רקע הסלמה מתמשכת בין וושינגטון לטהראן. "כנראה נתקוף שוב הלילה בעוצמה חזקה", הצהיר בפני מנהיגי נאט"ו.

הנשיא האמריקני לא פסח בדבריו גם על נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן, המארח את הפסגה. טראמפ מתח ביקורת מרומזת על התנהלותה של אנקרה בכל הנוגע למלחמה וציין כי ארדואן לא היה מעורב בענייניה של ישראל והותיר אותה למעשה לבדה במערכה.

יחד עם זאת, טראמפ הבהיר כי למרות שארדואן אינו מיודד כלל עם נתניהו ועם מדינת ישראל, הרי שבינו לבין המנהיג הטורקי שוררים יחסים חמים וקרובים מאוד. מקורבים פוליטיים מעריכים כי הדבר עשוי לאפשר לארצות הברית לתמרן ולתקשר בצורה יעילה יותר בין הצדדים השונים במזרח התיכון בתקופה רגישה זו.