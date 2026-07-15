דובר צה"ל הודיע לפני זמן קצר, כי אמש (ג') חוסלו שני מפקדי נוח'בה בכירים מארגון הטרור חמאס, בתקיפה מדויקת שבוצעה בצפון רצועת עזה. המחבלים, שהיוו איום מיידי על כוחות צה"ל הפועלים במרחב, חוסלו במסגרת הפעילות המתמשכת להסרת איומי הטרור מהרצועה.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, המחבל הראשון שחוסל הוא עלי שמלח', שכיהן כסגן מפקד פלוגת נוח'בה בארגון הטרור חמאס. במסגרת תפקידו הבכיר, פעל המחבל באופן שיטתי לקידום מתווי טרור באמצעות הכשרת מחבלים שתכננו לבצע פיגועים נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל הפועלים במרחב.

המחבל השני שחוסל הוא נאצר לוח, שכיהן כראש חוליית נוח'בה בגדוד צברה בארגון הטרור חמאס. שני המחבלים זוהו כמהווים איום ישיר וממשי על לוחמינו הפועלים בשטח, ולכן הוחלט על חיסולם בתקיפה מדויקת מהאוויר.

הכשרת מחבלים וקידום מתווי טרור

על פי הנתונים שפורסמו, עלי שמלח' היה אחראי על הכשרת מחבלים שתכננו לפגוע באזרחים ובכוחות הביטחון. פעילותו כללה אימונים מתקדמים במתווי טרור שונים, תוך ניסיון לקדם תכניות פיגוע נגד יעדים ישראליים.

נאצר לוח, שכיהן כראש חוליית נוח'בה, פעל במקביל לקידום מתווי טרור מבצעיים ברצועה. שני המחבלים היו מעורבים באופן פעיל בניסיונות לשקם את כוחו של מערך הנוח'בה, שספג מכות קשות במהלך המלחמה.

מאמצי ההתעצמות של חמאס ברצועה

החיסול מגיע בעת שארגון הטרור חמאס מנסה לשקם את יכולותיו הצבאיות ברצועת עזה. כפי שדווח לאחרונה בבבלי, גורמים ביטחוניים מעריכים כי הארגון מנצל את הפסקת האש לשיקום יכולות ולהכשרת מחבלים חדשים.

לפני כחודשיים חשף גורם ביטחוני נתונים המעידים כי חמאס מעורב באופן ישיר בהקמתו מחדש של השלטון המקומי ברצועה. מתוך 25 רשויות מקומיות שהיו תחת שליטת הארגון בעבר, 20 כבר שבו לפעול באופן פעיל, ומתוך 23 משרדי ממשלה של חמאס, 17 חזרו לפעילות.

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול במרחב בהתאם להסכם, תוך הסרת כל איום מיידי על הלוחמים. מערכת הביטחון ממשיכה לעקוב אחר תנועות מפקדי הטרור ברצועה ולפעול לחיסולם בהתאם לצורך.