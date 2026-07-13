בריטניה הכריזה היום (שני) על משמרות המהפכה האיראניות כארגון טרור, בצעד משמעותי המצטרף למדינות מערביות נוספות שכבר נקטו בהחלטה דומה. ההכרזה הבריטית מגיעה על רקע סדרת תקיפות שביצעו משמרות המהפכה במזרח התיכון בימים האחרונים, ובעקבות פעילות טרור נרחבת של הארגון באזור.

על פי דיווח ב-SKY NEWS, ההכרזה הבריטית מצטרפת להחלטות דומות שקיבלו ארצות הברית והאיחוד האירופי בעבר. הצעד מאפשר לבריטניה להטיל סנקציות נוספות על הארגון ועל מפעיליו, ולהגביר את האכיפה נגד פעילותו בשטחה.

עיתוי רגיש במיוחד

ההחלטה מגיעה בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר משמרות המהפכה מעורבות בסדרת עימותים עם כוחות מערביים. כפי שדווח בבבלי, צבא ארה"ב השלים לאורך הלילה גל תקיפות שלישי נגד מטרות איראניות, לאחר שמשמרות המהפכה תקפו ספינת מכולות במצר הורמוז.

התקיפות האמריקניות פגעו בעשרות מטרות, בהן מערכות הגנה אווירית, אתרי מכ"ם ויכולות טילים. בתגובה, משמרות המהפכה שיגרו טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקנים בכווית ובבחריין, וטענו כי השמידו משגר טילים אמריקני מסוג ATACMS.

השלכות על יחסי בריטניה-איראן

ההכרזה הבריטית על משמרות המהפכה כארגון טרור צפויה להשפיע באופן משמעותי על יחסי בריטניה-איראן, ולהצטרף למאמצים הבינלאומיים לבלום את פעילות הטרור של הארגון. הצעד מגיע לאחר שנים של פעילות איראנית במזרח התיכון, שכללה תמיכה בארגוני טרור באזור ופיתוח יכולות צבאיות מתקדמות.

כזכור, משמרות המהפכה הודיעו לפני זמן קצר כי פתחו באש לעבר ספינות נוספות שניסו לעבור את המצרים ללא קבלת אישור מהארגון. הירי בין הצדדים צפוי להימשך, כאשר המתיחות בין המעצמות מגיעה לשיא חדש.

ההחלטה הבריטית מהווה צעד נוסף במאמצים הבינלאומיים לבלום את פעילות הטרור של משמרות המהפכה, ומצטרפת לשורה של סנקציות ואמצעי אכיפה שננקטו נגד הארגון בשנים האחרונות.