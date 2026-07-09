התקיפות באיראן ( צילום: צבא ארה"ב - Truth Social )

לילה שני ברציפות של חילופי מהלומות עזים בין ארצות הברית לאיראן הותיר את המזרח התיכון על סף פיצוץ. לאחר שבלילה הקודם הותקפו למעלה מ-80 מטרות באיראן, הלילה (ליל חמישי) העלה צבא ארה"ב את הרף והפציץ כ-90 מטרות צבאיות ברחבי הרפובליקה האיסלאמית. בתגובה, משמרות המהפכה שיגרו טילים וכטב"מים לעבר ארבעה בסיסים אמריקניים במפרץ הפרסי.

"הפסקת האש הושהתה זמנית", כך אישר בכיר אמריקני לרשת CNN, על רקע ההסלמה החדה. הנשיא דונלד טראמפ, שאיים כי ארה"ב "תכה הלילה חזק באיראן", עמד בהבטחתו. פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (CENTCOM) הודיע כי תקף מטרות צבאיות רבות, ביניהן בסיסים ועמדות שיגור כטב"מים של משמרות המהפכה, מערכות הגנה אווירית, אתרי אחסון טילים, אמצעי תצפית ומעקב חופיים ותשתיות לוגיסטיות לאורך קו החוף. בנוסף לתקיפות הנרחבות, חיל האוויר האמריקני תקף את שדה התעופה איראנשהר בדרום איראן, ופגע קשות במגדל הפיקוח ובמסלולי ההמראה והנחיתה. פיקוד המרכז הבהיר בהודעה רשמית כי "בהנחיית המפקד העליון, כוחות פיקוד המרכז החלו לבצע תקיפות נוספות נגד איראן, במטרה לפגוע עוד יותר ביכולתה לאיים על חופש השיט במצר הורמוז".

מגדל בקרת התנועה הימית בצ'בהאר שהותקף ( צילום: רשתות איראניות )

טראמפ: "האיראנים אנשים חולים, הם רוצים עסקה"

הנשיא טראמפ המשיך בקו התקיף, לצד רמיזות על מגעים דיפלומטיים מאחורי הקלעים. ברשת החברתית Truth Social פרסם: "התקיפות הלילה - נקמה על הפצצת האוניות אתמול על ידי איראן. אם זה יקרה שוב, התגובה תהיה חמורה הרבה יותר". במהלך טיסתו לארה"ב על סיפון "אייר פורס 1", אמר טראמפ: "האיראנים אנשים חולים. אני מספר אחת ברשימה שלהם. אנחנו ננצח בזה מהר מאוד".

הנשיא חשף כי "קיבלתי טלפון מהאיראנים, הם רוצים לעשות עסקה נואשות. הם התקשרו אליי לפני זמן קצר, אבל אני לא יודע אם הם ראויים לעסקה". טראמפ הוסיף: "הכינו בהם חזק, אנחנו מכים בהם פי 20 ממה שהם מכים בנו. זה תגמול על אתמול בלילה".

אתמול במסיבת עיתונאים בתום פסגת נאט"ו באנקרה, ניסה הנשיא למתן מעט את החששות מהסלמה אזורית: "אני לא חושב שהמלחמה עם איראן תתחיל מחדש", אמר, והוסיף: "גם אם משהו יקרה, זה ייגמר מהר מאוד. אנחנו לא מחפשים מלחמה ארוכת טווח. אנחנו מדברים בשפה שלהם".

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התגובה האיראנית: ירי טילים למפרץ ואיומים בחסימת הורמוז

בטהרן לא נותרו חייבים להפצצות ולהצהרות מוושינגטון. משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו באמצעות טילים וכטב"מים ארבעה בסיסים צבאיים של ארה"ב – שניים בכוויית ושניים בבחריין. מדובר, לדבריהם, בתגובה ראשונית לתקיפות האמריקניות באזורי בנדר עבאס, סיריק ובושהר.

כתוצאה מכך, סמוך לשעה 03:35 הופעלו אזעקות בבחריין. בקטאר נשמעו התרעות מקדימות שבוטלו בהמשך, וזמן קצר לאחר מכן הופעלו התרעות ומערכות הגנה אווירית גם בכוויית. משרד ההגנה הכווייתי אישר: "מתמודדים עם כטבמ"ים וטילים איראניים עוינים".

הצבא האיראני, שהודיע כי שמונה מחייליו מכוחות האוויר והים נהרגו בתקיפות האמריקניות הקודמות, הבטיח נקמה: "הצבא מדגיש את התנגדותו לאויבים עד נשימתו האחרונה, ומודיע ​​כי ינקום את דמם".

הרטוריקה של בכירי המשטר החריפה גם היא. שר החוץ, עבאס עראקצ'י, מסר: "פנייה בשפה מזלזלת כלפי האומה האיראנית אינה מפחיתה מגדולתה. האיראנים ידועים בנימוסיהם, בתרבותם ובערכים המוסריים שלהם. איננו עונים לגסות רוח בגסות רוח, אלא במעשה: ללא פחד ובגבורה".

סגן שר החוץ, כאזם עריב עבאדי, טען: "דבריו של טראמפ אינם סימן לעוצמה, אלא הודאה בכישלון... יש לפנות לטראמפ הפושע בשפתו שלו. נראה שהוא מבין בצורה הטובה ביותר את שפת הכוח", והבטיח כי הפעולות האמריקניות "לא יישארו ללא מענה".

יועצו של המנהיג העליון, מוחמד מוחבר, אמר: "יש לרחם על העם האמריקני עם הנשיא הטיפש הזה שלהם... המשטר במצר הורמוז יישאר איראני לנצח. המסיתים והמוציאים לפועל של הרג יקירינו ייענשו בחומרה". בתוך כך, גורם איראני הציג איום משמעותי ברשת PressTV: "לאחר כל תקיפה - הורמוז ייסגר לחלוטין. נתקוף מטרות אויב לפחות פי שניים יותר מכמות המטרות שנפגעו".

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דאגה אזורית וכוננות בישראל

למרות המתיחות, ניכר מאמץ דיפלומטי. השר עראקצ'י שוחח בטלפון עם ראש ממשלת קטאר ושר החוץ שלה, והשניים הדגישו את "חשיבות השימוש ביכולות דיפלומטיות כדי לקדם סוגיות אזוריות ולמנוע הסלמה". במקביל, משרד החוץ של פקיסטן התייחס בחשש לקריסת מזכר ההבנות שנחתם בשטחו: "אנו קוראים לכל הצדדים לנהוג באיפוק ולהימנע מכל פעולה שעלולה לפגוע בשלום וביציבות האזורית".

בישראל עוקבים בדריכות אחר ההתפתחויות. במערכת הביטחון מבהירים כי בשלב זה אין שינוי בהערכת המצב ואין חריגות בפעילות צה"ל. עם זאת, הודגש כי עוד מאז הפסקת האש שלאחר מבצע "שאגת הארי", צה"ל מתחזק את המערכים ושומר על כוננות גבוהה בהגנה ובהתקפה – לרבות היערכות של מערך ההגנה האווירית והמשך בניית בנק המטרות מול איראן.

בשלב זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, אך מערכת הביטחון נערכת לכל תרחיש.