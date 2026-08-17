שמחה גדולה בישיבת 'נר זרח עוצם' שבמושב עוצם בדרום: לאחר שבועות של חוסר ודאות וארבעה ימים בהם נדחתה פתיחת זמן אלול, קיבלה הנהלת הישיבה אתמול (יום ראשון) אישור מפקד מחוז דרום בכבאות והצלה לחידוש הלימודים במתחם. כיום (יום שני) חוזרים כ-250 בחורי הישיבה לספסלי בית המדרש.

האישור ניתן בכפוף לשמירה קפדנית על נהלי הבטיחות ולהמשך התקנת אמצעי הבטיחות הנדרשים, לאחר שגורמים מקצועיים ומשפטיים במחוז דרום בחנו את המצב במתחם. הפרשה החלה לפני מספר שבועות, כאשר במהלך עבודות בנייה קלות שבוצעו במתחם בשל מצוקת מקום, פרצה דליקה מקומית שנגרמה מגיצים. בעקבות הדליקה הגיעו גורמי כבאות והצלה לבדיקה, ובמהלכה התגלו ליקויי בטיחות שהובילו להוצאת צו סגירה למתחם. במהלך ימי בין הזמנים פעלה הנהלת הישיבה במרץ להסדרת המצב. בין היתר גויס מומחה חיצוני בתחום בטיחות וכיבוי אש, בוצעו עבודות תיקון נרחבות במתחם, וגורמי כבאות והצלה ערכו בדיקות חוזרות ונשנות עד לקבלת האישור.

התפילה בציון הגראי"ל שטיינמן - צילום: קובי ישראל התפילה בציון הגראי"ל שטיינמן | צילום: צילום: קובי ישראל 10 10 0:00 / 0:54

במקביל למאמצים מול הרשויות, עלו ראשי הישיבה, המשגיח ובחורי הישיבה לציונו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל בבני ברק, לקיים מעמד תפילה מיוחד. המעמד נערך על רקע החשש שמא לא יתאפשר לפתוח את זמן אלול במתחם הישיבה.

במהלך המעמד המרגש נאמרו פרקי תהילים, תפילת 'אבינו מלכנו' ותפילות מיוחדות לביטול הגזירה ולהצלחת המאמצים להסדרת הנושא עם הרשויות.

שמחה רבה שררה בקרב מאות בחורי הישיבה עם קבלת הבשורה על האישור. במיוחד התרגשו תלמידי שיעור א' החדשים, שפתיחת שנתם הראשונה בישיבה לוותה בחוסר ודאות לגבי מועד ומקום פתיחת הזמן.

היום בשעה 16:30 צפוי ראש הישיבה הגאון רבי יצחק זאב פיינשטיין שליט"א למסור את שיעור הפתיחה של זמן אלול. הישיבה תעסוק בזמן הקרוב בלימוד מסכת מכות.

יצוין כי בשנים האחרונות נרשמו מספר מקרים דומים בהם הוצאו צווי סגירה למוסדות תורניים בעקבות ליקויי בטיחות. לפני מספר חודשים הוצא צו סגירה לישיבת טשערנוביל באלעד, לאחר שנתגלו בה ליקויי בטיחות חמורים.