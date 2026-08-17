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במעמד מרומם לכבוד התורה

הגר"מ צדקה: החיילים היו מתחננים שנלמד

במעמד סיום הש"ס בישיבת 'לב אליהו' לזכר מייסדה הגר"י זכריה זצ"ל, נשא ראש ישיבת פורת יוסף דברים נוקבים על ערך לימוד התורה בימים אלו: "הייתם צריכים לחוקק חוק שכולם ילכו לישיבות – זו ההצלה היחידה בחבלי משיח"

הגר"מ צדקה בלב אליהו
הגר"מ צדקה בלב אליהו| צילום: צילום: באדיבות המצלם

עם פתיחת זמן אלול הבעל"ט, התקיים מעמד מרומם בהיכל ישיבת 'לב אליהו' שבשכונת רמת שלמה בירושלים – על ידי תלמיד הישיבה, הבחור החשוב משה עמר הלוי. הבחור השלים את לימוד כל הש"ס לעילוי נשמת מייסד הישיבה ומנהלה, מרן הגאון רבי יוסף זכריה זצוק"ל, בהגיע אחד עשר חודשים לפטירתו.

במעמד השתתפו גדולי תורה ורבנים נכבדים, בראשם מרן ראש ישיבת פורת יוסף הגאון רבי משה צדקה שליט"א, הגאון רבי יצחק חיים סופר שליט"א, רבה של שכונת רמת שלמה הגאון רבי מתתיהו דייטש שליט"א, ראש ישיבת 'לב אליהו' הגאון רבי עובדיה חזן שליט"א, משגיח הישיבה הגאון רבי שלמה דאבוש שליט"א, וכן סבו של המסיים – הגאון רבי שלמה צדוק שליט"א, רבה של בני עי"ש, והגאון רבי עובדיה צדוק שליט"א.

המקובל הגרי"ח סופר שליט"א נשא דברי חיזוק לבחורי הישיבה, ועודד אותם להתמיד בשקידה ובהתמדה בתורה בימים אלו דווקא, כאשר קיימים גורמים המבקשים להחליש את כוחם של לומדי התורה.

דברים נוקבים נשא מרן ראש ישיבת פורת יוסף, הגאון רבי משה צדקה שליט"א, שהתייחס בחריפות לנושא לימוד התורה בימינו: "צריך לעשות שמי שלא בא לישיבות – ייכנס לבית סוהר! אם רוצים להינצל מהאויבים, צריכים לעסוק בתורה. הטיפשים היום אומרים שמי שבישיבה צריך ללכת לבית סוהר? טיפשים! להפך, הם היו צריכים לחוקק חוק שכולם צריכים ללכת לישיבות, כולם! אנחנו בתקופה של חבלי משיח, וההצלה היחידה בחבלי משיח היא רק לעסוק בתורה. הייתם צריכים להגיד: לפי המצב, כולם לישיבות, אין אחד שיצא לרחוב".

הגר"מ צדקה שליט"א המשיך והתייחס לחיילים בחזית: "אם החיילים היו יודעים מה באמת מציל אותם, מה זה כוח של תורה, הם היו נכנסים באמצע הסדר לישיבות, מתחננים ומבקשים: 'תרחמו עלינו, תרחמו! אל תפסיקו ללמוד לרגע!'. זה מה שהם היו צריכים לעשות".

את המעמד חתם ראש ישיבת 'לב אליהו', הגאון רבי עובדיה חזן שליט"א, שהעלה על נס את מסירות הנפש הכבירה של חמיו, מרן ראש הישיבה הגר"י זכריה זצוק"ל, שהקדיש את כל ימיו להרבצת תורה ולהעמדת תלמידים.

הגר"מ צדקה בלב אליהו (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ צדקה בלב אליהו (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ צדקה בלב אליהו (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ צדקה בלב אליהו (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ צדקה בלב אליהו (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ צדקה בלב אליהו (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ צדקה בלב אליהו (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ צדקה בלב אליהו (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ צדקה בלב אליהו (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ צדקה בלב אליהו (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ צדקה בלב אליהו (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ צדקה בלב אליהו (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ צדקה בלב אליהו (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ צדקה בלב אליהו (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ צדקה בלב אליהו (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ צדקה בלב אליהו (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"מ צדקה בלב אליהו (צילום: באדיבות המצלם)
הרב משה צדקהסיום הש"סישיבת לב אליהובבליהרב יוסף זכריה

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