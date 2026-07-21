שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל חשפו היום (שלישי) פרטים על מעצרו של תושב נצרת בן 29, שעבד כמאבטח (לא חמוש) בתחנה המרכזית בעפולה, ותכנן לבצע פעילות טרור. החשוד פנה באופן ישיר לארגון הטרור חמאס במטרה להתגייס לשורותיו ולקבל משאבים שיאפשרו לו לקדם מתווה טרור. החשוד, מחמד עוואד, נעצר לחקירה בפעילות משולבת של שב"כ וימ"ר עמקים במחוז צפון.

על פי ההודעה המשותפת לדוברות המשטרה ודוברות שב"כ, בחקירתו של עוואד נמצא כי הוא גיבש תכנית מפורטת לביצוע פגיעה בשר מכהן בממשלה. החשוד פעל באופן שיטתי ליצירת קשר עם ארגון הטרור חמאס, תוך שהוא מבקש להשיג אמצעי לחימה ותמיכה מבצעית לביצוע המזימה.

הליך משפטי בדרך

בתום החקירה, הגישה הבוקר פרקליטות מחוז צפון לבית המשפט בנוף הגליל-נצרת הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום כנגד עוואד. שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל הדגישו בהודעתם כי הם רואים בחומרה רבה כל מעורבות של אזרחים ישראלים בפעילות המסכנת את ביטחון המדינה ואזרחיה.

"ננקוט בכל האמצעים העומדים לרשותנו על מנת למצות את הדין עם המעורבים בפעילות זו", נכתב בהודעה המשותפת. המקרה הנוכחי מדגיש את המורכבות הביטחונית בצפון הארץ ואת הצורך בערוץ מודיעיני ומבצעי מתמשך.

כוחות הביטחון ממשיכים לפעול במרחב בשיתוף פעולה הדוק בין שב"כ, המשטרה וצה"ל, במטרה לסכל איומים בטרם יצאו לפועל.