בשעות הבוקר (שלישי) התקבל דיווח אודות רכב גנוב אשר עשה דרכו למעבר חשמונאים בכביש 446. כוחות המשטרה נערכו לעוצרו במעבר.
החשוד, שהבחין בכוחות ניסה להימלט, תוך שפרץ את המחסום המשטרתי, פגע בניידות משטרה ואף ניסה לדרוס שוטרים במקום.
השוטרים המאבטחים ששהו במחסום, חשו סכנה לחייהם וביצעו ירי לעבר הרכב והוא נעצר, אלא שהירי המסיבי כמעט ופגע באחד השוטרים שצעק: כמעט הרגתם אותי, תחדלו".
כוחות הרפואה העניקו לחשוד - פלסטיני תושב בית לחם, טיפול רפואי וכוחות המשטרה נמצאים בזירה.
בעקבת התקרית מעבר חשמונאים נחסם לתנועת כלי רכב לשני הכיוונים. חקירת נסיבות המקרה נמשכת.
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