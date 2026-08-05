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התיק הועבר לפרקליטות מיסוי וכלכלה

פרשת עיתון "הדרך": החקירה הסתיימה והתיק הועבר לפרקליטות

היחידה הארצית לחקירות הונאה סיימה את בדיקת החשדות בעניין עיתון "הדרך" המזוהה עם תנועת ש"ס • בין הנחקרים: חבר הכנסת חיים ביטון ששימש כמנכ"ל רשת מעיין החינוך התורני • התיק הועבר לפרקליטות להחלטה

ח"כ חיים ביטון (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

היחידה הארצית לחקירות הונאה במשטרת ישראל (להב 433) השלימה את בדיקתה בתיק עיתון "" הקשור לתנועת ש"ס, כך נמסר היום (ראשון).

בתיק נבדקו חשדות למעורבות של חבר הכנסת חיים ביטון, ששימש בעבר כמנכ"ל רשת מעיין החינוך התורני, לצד משה אביטן שכיהן כמנהל הרכש ברשת, ובעלי תפקידים נוספים בעיתון. החשדות התמקדו בשימוש לכאורה בכספי ציבור שלא כדין.

החקירה, שהחלה כחקירה סמויה והפכה לגלויה ביום י"ז באדר תשפ"ה (18.3.25), בחנה האם תקציבים שהועברו ממשרד החינוך לרשת מעיין החינוך התורני לצורכי פעילות חינוכית, שימשו ללא אישור מתאים להוצאת מוסף ילדים שהופץ דרך עיתון "הדרך" הנמצא בבעלות פרטית.

במסגרת החקירה נבדקו חשדות לעבירות של מרמה והפרת אמונים, קבלת דבר במרמה, גניבה, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועבירות על חוק איסור הלבנת הון.

לאחר השלמת פעולות החקירה ואישור סיכום התיק על ידי ראש להב 433 ניצב מני בנימין וראש אגף החקירות והמודיעין ניצב בועז בלט, הועבר התיק היום לפרקליטות מיסוי וכלכלה לעיון ולהחלטה.

יצוין כי לפני כחודש נחקר חבר הכנסת חיים ביטון באזהרה במשרדי להב 433. החקירה התמקדה בשנים תשע"ח-תשפ"א (2018-2021), תקופה שבה כיהן ביטון כמנכ"ל רשת החינוך 'בני יוסף'. החשד המרכזי: שימוש בכספי ציבור שיועדו לרשת החינוך לצורך מימון הביטאון 'הדרך'.

להב 433חיים ביטוןהדרךרשת מעיין החינוך התורני

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