תושב באר שבע בשנות ה-30 לחייו נעצר אמש על ידי לוחמי יחידת סה"ר, לאחר שנהג באופנוע בצורה מסוכנת ביותר ברחובות העיר. הרוכב, שהתברר כפסול נהיגה, ניסה להימלט מהשוטרים תוך סיכון משתמשי הדרך.

האירוע החל כאשר לוחמי היחידה, במהלך פעילות שוטפת בעיר, הבחינו באופנוע מסוג מוטוקרוס הנוסע בשכונה אחת בעיר. הכוחות שמו לב כי האופנוע חסר לוחית זיהוי - עבירה הנפוצה בקרב מי שמבקשים להתחמק מזיהוי על ידי מצלמות אכיפה או כוחות הביטחון.

כאשר ניסו השוטרים לעצור את הרוכב לבדיקה, זה התעלם מהוראותיהם והחל בנסיעה מסוכנת במטרה להימלט. במהלך הבריחה ביצע הרוכב עבירות תנועה חמורות, כולל נסיעה נגד כיוון התנועה, תוך סיכון ממשי של עוברי דרך. הנסיעה הפרועה הסתיימה כאשר האופנוע פגע ברכב, ואז הצליחו לוחמי היחידה לעצור את הרוכב.

בבדיקה שנערכה במקום התברר כי החשוד אינו בעל רישיון נהיגה תקף המאפשר לו לנהוג באופנוע מסוג זה. הוא נעצר והועבר לתחנת משטרת באר שבע להמשך חקירה וטיפול משפטי. האופנוע עליו נהג נתפס על ידי הרשויות.

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רפ"ק מתי צרפתי, קצין אג"מ יחידת סה"ר, מסר: "לוחמי יחידת סה"ר פועלים מדי יום בנחישות ובמקצועיות נגד עברייני תנועה המסכנים את משתמשי הדרך. כל נהג שיבחר להימלט משוטרים ולסכן את שלום הציבור ייתקל באכיפה בלתי מתפשרת ובמיצוי הדין, כחלק מהמאבק המתמשך שלנו להגברת הביטחון בכבישים ולהצלת חיים."