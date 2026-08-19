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פעילות מבצעית בטייבה

לבנות חבלה שנגנבו מהצבא נתפסו מאחרי ארון חשמל; שני אחים נעצרו

כוחות המשטרה והמשמר הלאומי חשפו בפעילות מבצעית מטעני חנמיקס ולבנות חבלה תקניות שנגנבו מצה"ל ונמצאו מוסתרים מאחורי ארון חשמל במתחם בעיר

תפיסת חומרי הנפץ שנגנבו מצה"ל
תפיסת חומרי הנפץ שנגנבו מצה"ל| צילום: צילום: דוברות המשטרה

כוחות משטרת ישראל פעלו בימים האחרונים בטייבה במטרה לאתר אמצעי לחימה וחומרי נפץ המשמשים, לפי החשד, בסכסוכים אלימים. הפעילות המבצעית בוצעה על ידי שוטרי תחנת טייבה שבמרחב שרון, בשיתוף עם לוחמי המשמר הלאומי מרכז של מג"ב, במסגרת המאבק המתמשך בהחזקת נשק ואמצעי לחימה בידי גורמים פליליים.

במהלך חיפושים ממושכים במתחם מסוים בעיר, גילו הכוחות חומר חשוד המוסתר מאחורי ארון חשמל. חבלן משטרתי שהוזעק לזירה בדק את הממצאים וקבע כי מדובר במטעני נפץ מסוג "חנמיקס" ובארבע לבנות חבלה צה"ליות תקניות. החומרים נתפסו והועברו לטיפול נוסף של חבלני המשטרה לצורך בדיקה מעמיקה.

בסיום הפעילות עצרו השוטרים שני אחים, תושבי טייבה, שהועברו לחקירה בתחנת המשטרה המקומית. המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם בהתאם לצורכי החקירה ולממצאיה.

חומרי הנפץ שנתפסו (צילום: דוברות המשטרה)
חומרי הנפץ שנתפסו (צילום: דוברות המשטרה)
טייבהחומר נפץמשטרת ישראלמשמר לאומי

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