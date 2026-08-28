כוחות משטרת ישראל במחוז הצפוני ביצעו ביום כ"ז באב (23 באוגוסט) פשיטה על מבנה חקלאי בכפר כנא, בעקבות מידע מודיעיני על החזקת אמצעי לחימה במקום. במהלך החיפוש המקיף שנערך במקום, בליווי רחפן מהאוויר, נחשפו אמצעי לחימה רבים שהוסתרו במבנה: אקדח מאולתר, רובה מסוג M-16, מחסניות ותחמושת בכמות גדולה. שני תושבי הכפר, בני 18 ו-20, נעצרו לחקירה בחשד להחזקת אמצעי הלחימה הבלתי חוקיים. הממצאים שנתפסו מעידים על סכנה ממשית לביטחון הציבור, כך נמסר מהמשטרה.

שני החשודים הובאו לחקירה מיד לאחר התפיסה, ובית המשפט האריך את מעצרם מעת לעת. החוקרים ממשיכים לבחון את נסיבות החזקת הנשק ולאסוף ראיות נוספות. היום צפויה המשטרה לבקש הארכת מעצר נוספת לאחד החשודים, בעוד מעצרו של החשוד השני הוארך עד ליום ה' באלול (30 באוגוסט). התפיסה מצטרפת למאמצי המשטרה המתמשכים למיגור הפשיעה האלימה והחזקת נשק בלתי חוקי. מתחילת השנה תפסו שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי מג"ב למעלה מ-600 אמצעי לחימה קטלניים, והכוחות פועלים באופן שוטף לאיתור חשודים ולהבאתם לדין. גורמי המשטרה הבהירו כי ימשיכו לפעול בנחישות לאיתור אמצעי לחימה בלתי חוקיים ולטיפול באירועי אלימות, לשם שמירה על ביטחון הציבור. הפעילות בכפר כנא ממחישה את השימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים במאבק בפשיעה, כאשר הרחפן מאפשר לכוחות לקבל תמונת מצב מלאה ולפעול ביעילות רבה יותר.