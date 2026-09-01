בית משפט השלום בירושלים החליט היום (יום ג') להאריך בשישה ימים את מעצרו של תושב הדרום בן ארבעים ומשהו, הנחשד בהחדרת חומרי הרדמה למחיות פירות לתינוקות מתוצרת חברת "פרינוק". ההחלטה ניתנה יממה לאחר מעצרו של החשוד, והיא מסמנת התקדמות ניכרת בחקירה הנמשכת כשני חודשים.

במהלך הדיון שהתקיים בבית המשפט, מסר נציג היחידה ללחימה בפשיעה של מרחב ציון במחוז ירושלים, כי לפי הטענה "המשיב מעורב באופן מכוון ובאופן יחסית קרוב לאירוע ההרעלה". השופט קבע בהחלטתו כי "חומר החקירה מקים חשד סביר בעוצמה משמעותית לעבירות של שימוש ברעל כדי סיכון חיים, טיפול רשלני בתרופות וגניבה".

בהחלטתו הדגיש השופט את חומרת העניין: "המשיב חשוד בכך שהיה מעורב בהרעלה מכוונת של מוצרי מזון לתינוקות ופעוטות. המסוכנות ברורה מאליה". עוד ציין השופט כי "נדרשות עשרות פעולות חקירה ובהן פעולות בנות שיבוש", דבר המצדיק את המשך החזקת החשוד במעצר.

במסגרת ההחלטה נקבע גם כי החשוד יעבור בדיקה פסיכיאטרית על ידי פסיכיאטר בית המעצר או הפסיכיאטר המחוזי, לאחר שעורך דינו טען כי הוא סובל ממאניה דיפרסיה. יצוין כי בדיקה ראשונית שנערכה לחשוד מצאה שהוא כשיר למעצר.

ראש מועצה נעצר בחשד לשוחד בבלי | 31.08.26

רקע לפרשה: ארבעה ילדים פונו לבית החולים

הפרשה החלה לפני כחודשיים, כאשר ארבעה ילדים קטנים פונו למחלקה לרפואה דחופה בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים עם תסמינים חריגים של ישנוניות וחולשה. פרופ' סער חשביה, מנהל מלר"ד ילדים בהדסה, תיאר את המצב: "שלושה מהם סבלו מסימנים של ישנוניות, אפתיה, חוסר שיווי משקל. בבדיקה מהירה, הועלה חשד להרעלת בנזודיאזפינים".

בדיקות מקיפות שערך משרד הבריאות במעבדותיו העלו ממצאים מדאיגים: בצנצנות מחית פירות לתינוקות מהמותג "פרינוק", שנרכשו בשני סניפים של רשת "זול ובגדול" בירושלים, התגלו חומרים תרופתיים מסוג קלונזפאם ולורזפאם - תרופות הרגעה חזקות מקבוצת הבנזודיאזפינים.

על פי עדכון משרד הבריאות, אותרו חמישה מוצרים שבהם נמצאו חומרי ההרדמה, וכולם נושאים סימנים לכך שהצנצנות נפתחו שלא כדין לפני רכישתן. במסגרת החקירה נדגמו ונבדקו מאות מוצרים: כחמישים עברו בדיקות טוקסיקולוגיות, מאה ועשרה נבדקו במעבדות לבדיקת ואקום, ויותר מחמש מאות מוצרים נבדקו בנקודות המכירה לבחינת תקינות האריזה.

המשך החקירה

דוברות המשטרה מסרה כי החקירה נמשכת במקביל לבחינת הממצאים שנאספו, במטרה להתחקות אחר מקור חומרי ההרדמה ואופן החדרתם למוצרים. כמו כן נבדק חשד למעורבות של אנשים נוספים בפרשה.

החשוד נעצר בביתו והועבר לחקירה במשרדי היחידה ללחימה בפשיעה. על פי הודעת המשטרה, החקירה שנפתחה במחוז ירושלים ממשיכה להתנהל באופן רציף לאיתור חשודים ומעורבים נוספים בפרשה החמורה.