העיתונאי אביעד גליקמן פרסם הערב (יום רביעי) כי המשטרה החלה בבדיקה ואיסוף חומרים בעניינו של העיתונאי אורי משגב. הפעולה המשטרתית החלה בעקבות מכתב תלונה שהגיש פרקליטו של יאיר נתניהו למפכ"ל המשטרה.

על פי הפרסום, התלונה שהוגשה כוללת טענה כי משגב גילה את מקומות הימצאו של יאיר נתניהו. זוהי הטענה המרכזית שהעלה הפרקליט במסגרת הפנייה, והמשטרה החלה לבחון את העניין ולאסוף חומרים רלוונטיים.

המכתב הועבר ישירות למפכ"ל המשטרה, ובמקביל נשלחו העתקים ממנו גם לראש השב"כ וליועצת המשפטית לממשלה. נכון לעתה, הפעילות המשטרתית מוגדרת כבדיקה ואיסוף חומרים בנושא.

הבדיקה שמבצעת המשטרה מתמקדת, כך על פי הדיווח, בטענה בדבר חשיפת מיקומיו של יאיר נתניהו. הפרסום לא כלל פרטים אודות המיקומים הספציפיים שלכאורה נחשפו, אופן הפרסום או המועדים הרלוונטיים לתלונה.

בשלב זה לא פורסמו פרטים נוספים אודות החומרים שכבר נאספו על ידי המשטרה או על הצעדים הבאים שצפויים להתבצע במסגרת הבדיקה. כמו כן, לא נמסרה תגובה של מפכ"ל המשטרה, ראש השב"כ או היועצת המשפטית לממשלה למכתב שהגיע אליהם.

ההתפתחות מגיעה בעקבות פנייתו של פרקליט יאיר נתניהו לבכירי מערכת אכיפת החוק. עיקר התלונה, כפי שדווח, מתמקדת בטענה כי העיתונאי אורי משגב חשף מידע על המקומות שבהם שהה נתניהו.