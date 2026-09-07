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מבצע אכיפה בחיפה

11 שוהים בלתי חוקיים נתפסו כשהם מסתתרים במכולה

שוטרי תחנת חיפה אתרו את החשודים במהלך פעילות ממוקדת נגד תופעת השוהים הבלתי חוקיים במחוז חוף • תושבי השטחים שהו בישראל ללא אישורים כדין והועברו לחקירה

צילום: צילום: דוברות המשטרה

שוטרי תחנת חיפה עצרו 11 תושבי שטחים ששהו בישראל ללא אישורים כדין, לאחר שאלה נתפסו כשהם מסתתרים במכולה בתחום העיר. כך נמסר היום (יום ב') ממשטרת ישראל.

המעצר בוצע במסגרת פעילות מבצעית יזומה של כוחות המשטרה המקומיים, שהגיעו למקום בעקבות מידע מודיעיני ממוקד. השוטרים חשפו את מקום המסתור שבו התחבאו החשודים, שכולם תושבי שטחים שחצו את הקו הירוק ללא אישורי שהייה כדין. כל המעורבים נעצרו במקום והועברו להמשך טיפול והליכים פליליים בתחנת המשטרה בחיפה.

תופעת השוהים הבלתי חוקיים מהווה בשנים האחרונות אחד מאתגרי האכיפה המרכזיים של משטרת ישראל, ובמיוחד במחוז חוף. חציית הגדר או הגעה באמצעות מסייעים ומסיעים אזרחי ישראל נעשית בדרך כלל מטעמים כלכליים וחיפוש אחר מקומות עבודה, אך גורמי הביטחון מדגישים שוב ושוב כי מדובר במצב היוצר סיכון ביטחוני ופלילי ממשי. מעבר לסיכון הביטחוני הכרוך בכניסת גורמים שאינם מנוטרים, התופעה קשורה לעיתים קרובות לאירועי רכוש, גניבות כלי רכב ועבודה באתרי בנייה ללא פיקוח בטיחותי או תעסוקתי נאות.

בשבועות האחרונים הגבירו שוטרי מחוז חוף את הפעילות המבצעית במוקדים רגישים, ובהם אתרי בנייה, אזורי תעשייה ומבנים נטושים, במטרה לאתר מקומות מסתור מאולתרים המשמשים להלנת שוהים בלתי חוקיים. השימוש במכולות, במחסנים או במבנים שונים כפתרונות לינה זמניים הפך לשיטה נפוצה בקרב מי שמנסים להתחמק מעיני כוחות האכיפה. במשטרה הבהירו כי המאבק בתופעה נמשך באופן רציף ויזום, תוך שימוש באמצעים גלויים וסמויים, במטרה לצמצם את היקף השהייה הבלתי חוקית ולפעול גם נגד מעסיקים, מסיעים ומלינים המספקים מעטפת לתופעה זו.

חיפהשוהים בלתי חוקייםמשטרת ישראלמחוז חוף

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