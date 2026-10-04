לאחר חקירה מורכבת ומצוד שנמשך למעלה משנה, הצליחה משטרת ישראל לאתר ולעצור נוכל סדרתי החשוד בעשרות מקרי הונאה ומרמה ברחבי הארץ. החשוד פעל בשיטה קבועה: התחזה לחייל מילואים הנמצא במצוקה כלכלית, ועקץ קורבנות חסרי אונים, ביניהם אנשים עם מוגבלויות.

על פי דוברות המשטרה, החשוד נהג לפנות לאזרחים ולהציג עצמו כמילואימניק שנקלע למצוקה כלכלית ואיבד את ארנקו. הוא שכנע את הקורבנות להעביר לו כספים כהלוואה, ולאחר מכן נעלם וניתק קשר. היקף ההונאות נאמד בעשרות אלפי שקלים.

התיק המרכזי בפרשה חשף את שיטת הפעולה הצינית של החשוד: הוא יצר קשר עם אישה המתניידת בכיסא גלגלים וביקש ממנה הלוואה של שקלים בודדים בטענה שהוא "הוקפץ" למילואים. תוך ניצול מוגבלותה הפיזית, הוא לקח את כרטיס האשראי שלה בטענה שיבצע את המשיכה עבורה מהכספומט, אך משך ללא ידיעתה אלפי שקלים, נעלם וניתק עמה קשר.

החקירה התבססה על הרכבת חלקי "פאזל" והצלבות של שיטת פעולה ומאפיינים דומים מעשרות מקרי הונאה שהתרחשו לאורך תקופה של שלוש השנים האחרונות. המקרים התרחשו בכל רחבי הארץ, בין היתר בקריות, בתל אביב, בירושלים ובדרום.

החשוד אותר לאחרונה ונעצר לחקירה באמצעות שיתוף פעולה ארצי עם תחנות משטרה נוספות. במהלך חקירתו הודה במעשים המיוחסים לו. מעצרו הוארך מעת לעת על פי בקשת המשטרה, והיום צפויה להיות מוגשת נגדו הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום חמור ובקשה למעצרו עד תום ההליכים.

מדוברות משטרת ישראל נמסר: "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות נגד עבריינים המנצלים את תום ליבם של אזרחים ופוגעים באוכלוסיות פגיעות וחסרות ישע. המשטרה לא תרפה מאותם עבריינים עד הבאתם לדין".