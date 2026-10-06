שוטר נפצע היום (יום ג') באורח קל בלוד, לאחר שנדרס במהלך פעילות מבצעית בשכונת פרדס שניר. האירוע התרחש כאשר השוטר ניסה לעצור לבדיקה רוכב אופנוע, והלה ניסה להימלט מהמקום.
על פי הפרטים שנמסרו מדוברות המשטרה, במהלך פעילות יזומה של שוטרי תחנת לוד במחוז מרכז, פנה שוטר לעצור רוכב אופנוע לצורך בדיקה. הרוכב סירב להיעצר וניסה להימלט, ובמהלך הבריחה נדרס השוטר. השוטר הפצוע פונה לקבלת טיפול רפואי, ומצבו מוגדר כקל.
בעקבות האירוע הוזעקו למקום כוחות משטרה גדולים של מחוז מרכז. כוחות האכיפה פועלים בזירה ובסביבתה, ומבצעים סריקות ומצוד אחר החשוד שנמלט.
נסיבות האירוע המדויקות נבדקות על ידי המשטרה. הפעילות לאיתור החשוד ולהבהרת נסיבות האירוע נמשכת.
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