מצבו קל

שוטר נדרס בלוד: מצוד אחר רוכב אופנוע שברח מהמקום

שוטר נפצע באורח קל לאחר שנדרס על ידי רוכב אופנוע שניסה להימלט מבדיקה • כוחות גדולים של מחוז מרכז מנהלים מצוד אחר החשוד