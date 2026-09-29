בית המשפט העליון פרסם היום (שלישי) החלטה ראשונה בעתירה שהגיש יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן, שבה דרש מהשב"כ לספק לו אבטחה. השופטים לא הוציאו צו ביניים כפי שביקש, אך הורו לראש השירות דוד זיני לבחון באופן מיידי את הצבת אבטחה על גולן לאור רמת האיומים שמופנים כלפיו.

העתירה הוגשה פחות מחודש לפני הבחירות, כאשר לטענת העותרים גולן נותר ללא הגנה כלשהי, למרות שמשטרת ישראל מגדירה את רמת הסיכון עליו כגבוהה.

במסמכי העתירה צוין כי יו"ר הדמוקרטים חשוף לעשרות איומי רצח מפורשים וקונקרטיים, וכי "כל יום שעובר ללא אבטחה מותיר את העותר כבשר תותחים". העותרים ביקשו צו ארעי, צו ביניים ודיון דחוף, בהתחשב באיומים ובקרבת מועד הבחירות לכנסת.

העתירה, שהוגשה באמצעות יועץ המשפטי של מפלגת הדמוקרטים, עורך הדין עמרי שגב, חושפת כי משטרת ישראל העלתה את רמת הסיכון על גולן לדרגה 4 מתוך 6 – זהה לרמת הסיכון שמיוחסת לגדי איזנקוט. עם זאת, לטענת העותרים, רק ליו"ר הדמוקרטים לא אושרה אבטחה.