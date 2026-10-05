בעוד מדינת ישראל מציינת היום (שני) את יום הזיכרון הממלכתי לנרצחי ולנופלי מתקפת הטרור של 7 באוקטובר, הרשימה המשותפת קבעה לערב אירוע השקה חגיגי של קמפיין הבחירות שלה בתל אביב. האירוע, שיתקיים במתחם האירועים FOMA בשעה 19:00, כולל מסיבת עיתונאים פומבית להצגת מסרי הקמפיין.

על פי ההזמנה הרשמית שהפיצה המפלגה לכלי התקשורת, האירוע מיועד לציבור דוברי העברית ומתנהל תחת הסיסמה "יש אפשרות אחרת". ההזמנה נחתמה מטעם רכז הדוברות בעברית של הרשימה, ינאל ג'בארין, וכוללת תיאום מראש של צוותי עיתונות וצלמים תחת אבטחה.

באירוע צפויים להשתתף שלושת ראשי המפלגות המרכיבות את הרשימה המשותפת, לצד ח"כ עופר כסיף וד"ר מהא כרכבי, מועמדת הרשימה. מדובר באירוע ההשקה הרשמי של הקמפיין הפונה לציבור דוברי העברית.

העיתוי של האירוע מתרחש על רקע הדרמה המשפטית והפוליטית של הימים האחרונים – פסילתו ופרישתו של יו"ר בל"ד, סאמי אבו שחאדה, מהמירוץ לכנסת. אבו שחאדה הודיע כי לא יתמודד בבחירות הקרובות לאחר שקיבל את הצעת שופטי בית המשפט העליון למשוך את עתירתו.

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ההחלטה לקיים אירוע השקה חגיגי דווקא ביום הזיכרון הממלכתי לטבח שמחת תורה מעוררת ביקורת קשה. גורמים שונים ביקרו את העיתוי וכינו אותו "התעלמות מוחלטת מהכאב הלאומי ומזכרם של מאות הנרצחים והנופלים".