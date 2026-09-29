מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט פרסמה הודעה רשמית לפיה שירות הביטחון הכללי דחה לעת עתה את הבקשה להצמיד מעטפת אבטחה ליו"ר המפלגה והמועמד לראשות הממשלה. ההחלטה מתקבלת למרות הערכות קודמות ולמרות המלצתה המפורשת של הוועדה המייעצת לאבטחת אישים.

לפני כחודש פנה ראש המטה של איזנקוט, רון ברקאי, במכתב לראש השב"כ דוד זיני בנוגע לסוגיית האבטחה. בתחילת חודש ספטמבר העלתה המשטרה את רמת הסיכון על יו"ר ישר! לרמה 4 מתוך 6, כך דווח בחדשות 12. המשמעות המעשית של ההחלטה היא הכרה ברמת איום גבוהה על הרמטכ"ל לשעבר.

לדעת המשטרה, איזנקוט נמצא תחת סיכון ממוקד על רקע מערכת הבחירות הנוכחית. ההערכה מגיעה בתקופה שבה מפלגת ישר! מתחזקת בסקרים והפכה לאחד המתחרים המרכזיים על ראשות הממשלה.

במקביל להעלאת רמת הסיכון, מסר המפכ"ל דני לוי חוות דעת כתובה לוועדה המייעצת לאבטחת אישים, בה המליץ לאבטח את איזנקוט באופן מיידי ובאופן חמוש. ההמלצה משקפת את חומרת המצב כפי שהיא נתפסת בעיני הדרג הבכיר במשטרה.

הוועדה המייעצת המליצה לוועדת השרים כי שירות הביטחון הכללי יהיה זה שיאבטח את איזנקוט, אך ההחלטה הסופית תתקבל בוועדת השרים לענייני השב"כ. כעת, על פי ההודעה שפרסמה מפלגת ישר!, השב"כ דחה את הבקשה לעת עתה.

יצוין כי רמת הסיכון שנקבעה לאיזנקוט זהה לזו שמיוחסת ליו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן, שגם הוא נמצא במרכז מערכת פוליטית סוערת. מפלגת הדמוקרטים הגישה עתירה בהולה לבג"ץ בדרישה לחייב את ראש השב"כ ואת ממשלת ישראל להעניק אבטחה לאלתר לגולן.

בעתירה שהוגשה באמצעות יועמ"ש הדמוקרטים, עו"ד עמרי שגב, נטען כי למרות שמשטרת ישראל העלתה את רמת הסיכון על גולן לרמה 4 מתוך 6, הזהה לזו של איזנקוט, רק ליו"ר הדמוקרטים לא אושרה אבטחה. בג"ץ פרסם החלטה ראשונה בעתירה, ולפי הדיווחים השופטים לא הורו על מתן צו ביניים, אך הורו לראש השירות דוד זיני לשקול באופן מיידי הצבת אבטחה על גולן בשל רמת האיומים נגדו.