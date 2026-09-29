מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט פרסמה הודעה רשמית לפיה שירות הביטחון הכללי דחה לעת עתה את הבקשה להצמיד מעטפת אבטחה ליו"ר המפלגה והמועמד לראשות הממשלה. ההחלטה מתקבלת למרות הערכות קודמות ולמרות המלצתה המפורשת של הוועדה המייעצת לאבטחת אישים.
לפני כחודש פנה ראש המטה של איזנקוט, רון ברקאי, במכתב לראש השב"כ דוד זיני בנוגע לסוגיית האבטחה. בתחילת חודש ספטמבר העלתה המשטרה את רמת הסיכון על יו"ר ישר! לרמה 4 מתוך 6, כך דווח בחדשות 12. המשמעות המעשית של ההחלטה היא הכרה ברמת איום גבוהה על הרמטכ"ל לשעבר.
לדעת המשטרה, איזנקוט נמצא תחת סיכון ממוקד על רקע מערכת הבחירות הנוכחית. ההערכה מגיעה בתקופה שבה מפלגת ישר! מתחזקת בסקרים והפכה לאחד המתחרים המרכזיים על ראשות הממשלה.
במקביל להעלאת רמת הסיכון, מסר המפכ"ל דני לוי חוות דעת כתובה לוועדה המייעצת לאבטחת אישים, בה המליץ לאבטח את איזנקוט באופן מיידי ובאופן חמוש. ההמלצה משקפת את חומרת המצב כפי שהיא נתפסת בעיני הדרג הבכיר במשטרה.
הוועדה המייעצת המליצה לוועדת השרים כי שירות הביטחון הכללי יהיה זה שיאבטח את איזנקוט, אך ההחלטה הסופית תתקבל בוועדת השרים לענייני השב"כ. כעת, על פי ההודעה שפרסמה מפלגת ישר!, השב"כ דחה את הבקשה לעת עתה.
יצוין כי רמת הסיכון שנקבעה לאיזנקוט זהה לזו שמיוחסת ליו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן, שגם הוא נמצא במרכז מערכת פוליטית סוערת. מפלגת הדמוקרטים הגישה עתירה בהולה לבג"ץ בדרישה לחייב את ראש השב"כ ואת ממשלת ישראל להעניק אבטחה לאלתר לגולן.
בעתירה שהוגשה באמצעות יועמ"ש הדמוקרטים, עו"ד עמרי שגב, נטען כי למרות שמשטרת ישראל העלתה את רמת הסיכון על גולן לרמה 4 מתוך 6, הזהה לזו של איזנקוט, רק ליו"ר הדמוקרטים לא אושרה אבטחה. בג"ץ פרסם החלטה ראשונה בעתירה, ולפי הדיווחים השופטים לא הורו על מתן צו ביניים, אך הורו לראש השירות דוד זיני לשקול באופן מיידי הצבת אבטחה על גולן בשל רמת האיומים נגדו.
דוברות שב"כ:
בהתאם להחלטת וועדת השרים בנושא אבטחת ראשי המפלגות, בוצעה בשב"כ עבודת מטה מהירה במסגרתה גובש, במסגרת החוק, מענה מיידי ורלוונטי לסוגיית האבטחה.
בתום התייעצויות עם גורמי המקצוע בתוך השירות ומחוצה לו, אישר ראש השב"כ דוד זיני מספר פעולות על מנת ליצור מענה אבטחה מיטבי עבור ראשי המפלגות:
יחידות מודיעניות בשב"כ יספקו מעטפת פיקוח וליווי מודיעיני הכוללת ניטור ובנייה של תמונת מצב איומים סביב כל ראשי המפלגות.
במידה וראש מפלגה יחפוץ באבטחה, תאושר לחברת האבטחה שישכור נשיאת נשק, גם בהיעדר מודיעין או איום קונקרטי.
יתקיים תיאום מלא בין אגף האבטחה בשב"כ לבין ראשי המפלגות וצוות האבטחה הפרטי שלהם, לצורכי הנחייה ושיפור המעטפת האבטחתית הקיימת.
השירות יקיים הערכת מצב עיתית בה תיבחן רמת האיום לכל ראש מפלגה ולאורה תיקבע רמת ואופן מימוש האבטחה לכל ראש מפלגה.
ההחלטה בנוגע לאיזנקוט מגיעה בעיצומה של מערכת בחירות סוערת, כאשר ראש הממשלה בנימין נתניהו טען בביקורו בבסיס חיל האוויר בתל נוף כי ישנם סימנים לכך שבקרוב, לקראת מערכת הבחירות, ינסו לתקוף את ישראל. "יש לנו סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו", אמר נתניהו.
ממפלגת ישר! נמסר בתגובה לדברי נתניהו: "אם דברי נתניהו ביחס לאיומים הביטחוניים נכונים, הדבר מחייב עדכון מידי של יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד. זאת, על מנת לוודא שאכן מדובר באיום אמיתי ולא במהלך פוליטי שנועד לפגוע במערכת הבחירות. אסור בתכלית האיסור לערב בין ביטחון ישראל ובין מערכת הבחירות. גם לא למראית עין".
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