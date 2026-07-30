בעקבות דיווחים שהופצו אתמול (רביעי) בכלי תקשורת פלסטיניים על התקדמות לקראת הסכם בנוגע לשלב השני ברצועת עזה, פרסם היום (חמישי) גורם מדיני בכיר בישראל הבהרה נחרצה. לדבריו, ישראל אינה מוכנה להתפשר על דרישותיה הביטחוניות המרכזיות, ובראשן פירוק מוחלט של ארגון הטרור חמאס מכלל נשקו והוצאת האמל"ח מהרצועה.

הגורם המדיני הדגיש כי "נושא עזה כלל לא עלה בפגישה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ". עוד הבהיר: "ישראל דורשת פירוק מלא של החמאס מנשקו, כולל הוצאת הנשק מעזה ופירוז מלא של הרצועה כתנאי מקדים לכל תהליך. במסמך 15 הנקודות המדובר אין מענה מספק לדרישות אלה, וישראל העבירה את השגותיה בנידון לשליח טוני בלייר."

העמדה הישראלית מהווה תגובה ישירה לפרסומים שהופיעו ביממה האחרונה באתרים פלסטיניים, לפיהם הושגו הסכמות מאחורי הקלעים שיובילו לסיום הלחימה תוך השארת חמאס כגורם חמוש ברצועה. על פי אותם דיווחים פלסטיניים, מדובר במתווה בן 15 סעיפים הכולל נסיגה ישראלית מהרצועה תמורת הכנסת הנשק הכבד של הפלגים לאחסון בלבד – ללא פירוק או מסירה.

הגורם המדיני הישראלי הבהיר בנחרצות: "לא תהיה נסיגה ישראלית מהקו הצהוב ברצועת עזה לפני פירוק החמאס מנשקו ופירוז הרצועה". הכוונה היא לקווי ההגנה והאזורים האסטרטגיים שכוחות צה"ל תפסו במהלך התמרון הקרקעי, והמהווים כיום את קו האשראי המדיני והביטחוני של המדינה.

השליח הבינלאומי וראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלייר, עמל בשבועות האחרונים על גיבוש מה שמכונה "מסמך 15 הנקודות" – מתווה שנועד להסדיר את שאלת "היום שאחרי" ברצועת עזה. המסמך עוסק בפריסת כוחות, במנגנוני ניהול ובהסדרת סוגיית הנשק ברצועה.

אולם מנקודת המבט של הדרג המדיני בירושלים, המסמך שהוצע אינו נותן מענה מספק לדרישה הישראלית המרכזית: פירוז מלא של עזה מנשקה והוצאת כל האמל"ח המאיים על יישובי הארץ. ישראל העבירה את השגותיה המפורטות לבלייר, תוך הבהרה כי לא תסכים למצב שבו חמאס נשאר חמוש בעוד צה"ל מפנה את שטחי המפתח.

ההבהרה הישראלית מהווה למעשה עימות פומבי וחריג מול הממשל בוושינגטון. בעוד שבשבועות האחרונים נרקמו מאחורי הקלעים מגעים בינלאומיים שנועדו להחיש הסכמים, ישראל מציבה כעת סייג ברור: לא יהיה כל הסכם שאינו כולל פירוק מוחלט של חמאס מנשקו.

העמדה הנחרצה משדרת מסר הן לארצות הברית והן למתווכות האזוריות – מצרים וקטר – כי ישראל לא תסכים למצב שבו יעדי המלחמה המרכזיים לא הושגו. מדובר בעמדה נחושה המציבה את צרכי הביטחון של המדינה מעל כל לחץ בינלאומי להחשת הסכמים.

כאמור, הדיווחים על הסכמות התקבלו אך ורק מכלי תקשורת פלסטיניים וללא כל אישור רשמי מצד גורמים ישראליים. ההבהרה הישראלית היום מבהירה כי הפער בין הדיווחים הפלסטיניים לבין העמדה הישראלית הרשמית הוא משמעותי, וכי הדרך להסכם עדיין ארוכה.