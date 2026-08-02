בדיון שהתקיים לאחרונה מאחורי דלתיים סגורות, התייחס ראש הממשלה בנימין נתניהו לחוק המעצרים שנועד למנוע מעצר של תלמידי ישיבות, והודה כי החוק לא השיג את יעדיו. כך דיווח היום (יום ראשון) העיתונאי עמית סגל.

לדברי ראש הממשלה, "חוק המעצרים הזמני נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי". אולם, כך הוסיף, "בפועל זה לא צלח, ולכן לא יהיה חוק כזה בממשלה הבאה".

יצוין כי בית המשפט הגבוה לצדק הוציא צו ביניים קבוע המשהה את תחילת תוקפו של חוק המעצרים. השופטים ציינו כי שקלו "בכובד ראש את טענות הצדדים", וההחלטה מונעת בשלב זה את יישום התיקון לחוק. בית המשפט הבהיר כי פסק הדין המלא והסופי יינתן בהקדם, כאשר הציפייה היא שבג"ץ יפסול את החוק שנחקק על ידי הכנסת ישראל.

בהמשך דבריו, על פי הדיווח, פירט ראש הממשלה את תכניותיו לתקופה שלאחר הבחירות הקרובות. "לאחר הבחירות נקים ממשלה לאומית רחבה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על צרכי צה"ל", כך הצהיר. נתניהו הדגיש את הצורך במענה מלא לדרישות מערכת הביטחון ולצרכים המבצעיים של הצבא בתקופה זו.

ראש הממשלה סיים את דבריו באמירה חדה וברורה המגדירה את הקו המתוכנן כלפי הציבור החרדי: "מי שלא לומד תורה יתגייס - או ילך לכלא. חרדים שלא יתגייסו יכלאו". דברים אלו מציבים לכאורה הבחנה בין תלמידי חכמים שתורתם אומנותם לבין מי שאינם עוסקים בלימוד תורה, ומבהירים כי אלו שלא יתגייסו למערכת הביטחון צפויים להתמודד עם סנקציות פליליות הכוללות מאסר בפועל.

במערכת הפוליטית ממהרים להזכיר כי זהו קו הקמפיין הקבוע של נתניהו מידי בחירות, להתרחק מהציבור החרדי ומגדולי ישראל, כנסיון למשוך אליו מצביעים מגוש השמאל.