יחזור לכנסת? דן אילוז ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

חבר הכנסת דן אילוז הגיש היום (שלישי) ליושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מכתב התפטרות רשמי מכהונתו בכנסת. על פי סדר רשימת הליכוד, צפוי להיכנס תחתיו שבתאי קטש, המכהן כיו"ר המועצה הדתית בלוד והמופיע כנציג החרדי הבא ברשימה.

מי שצפוי להכנס ולכהן כחבר כנסת מן המניין מטעם מפלגת הליכוד - הוא לא אחר משבתאי קטש, עסקן חב"די מוכר המתגורר בלוד. במכתבו פרט אילוז את מסלול חייו מאז עלייתו לארץ לפני כמעט עשרים שנה. "עליתי ארצה מתוך ציונות עמוקה", כתב. "השארתי מאחוריי משפחה, חברים וקריירה מובטחת, ועליתי למטוס בלי לדעת מה מחכה לי. חבריי ללימודים לבשו חליפות והלכו למשרדי עורכי הדין הגדולים בלונדון, בפריז ובניו יורק. ואני לבשתי מדי זית, כדי לקחת חלק בדבר המדהים הזה שנקרא מדינת ישראל ושיבת ציון". אילוז התייחס לתקופת כהונתו בכנסת ה-25: "הכנסת ה-25 כיהנה באחת התקופות הקשות שידעה המדינה. חטופים, נופלים, משפחות שכולות ובית שנקרע מבפנים. הובלתי בה מאבקים ציוניים, לאומיים וליברליים מתוך אמונה שלמה, גם כשהלחץ היה עצום והמחיר האישי כבד. שילמתי אותו מרצון, ואני גאה בכל אחד מהמאבקים הללו". על רקע הצניחה בסקרים: בנט מנסה לצרף אליו מפלגה נוספת דוד קליין | 10.08.26 בסיום המכתב ציין: "מי היה מאמין שעולה חדש שהגיע לבדו יעמוד בתוך שנים ספורות בין מחוקקיה של מדינת ישראל. אין מדינה אחרת בעולם שבה זה אפשרי. זו הזכות הגדולה של חיי, ואני אסיר תודה לאזרחי ישראל שנתנו לי אותה. עם עזיבתי את מסגרת הליכוד והצטרפותי לישראל ביתנו לפני כמה ימים, אני מחזיר את המנדט לסיעה. בעזרת ה', אשוב ואמשיך לשרת את מדינתנו האהובה".

מכתב ההתפטרות של דן אילוז

בהודעה נוספת שפרסם אילוז לאחר הגשת ההתפטרות, הוא הבהיר כי "עם הצטרפותי לישראל ביתנו, הגשתי את מכתב ההתפטרות שלי מהכנסת על מנת להחזיר את המנדט לסיעת הליכוד".

אילוז פירט את עקרונות מפלגתו החדשה ואמר: "אני מחויב לכל קווי היסוד של ישראל ביתנו, ביניהם: גיוס לכולם ומאבק בהשתמטות, כלכלה חופשית ומלחמה ביוקר המחייה, הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח 7 באוקטובר, חיה ותן לחיות בנושאי דת ומדינה, תיקון מערכת המשפט במסגרת כינון חוקה לישראל, והכרעת האויב בכל הזירות".

אילוז הסביר את עיתוי התפטרותו וכתב: "לעיתוי ההתפטרות שלי הייתה משמעות. אילו הייתי מתפטר קודם, במקומי היה נכנס לכנסת ח"כ חרדי מטעם הליכוד, שהיה מוסיף קול נוסף לחוקי ההשתמטות שקידמו נתניהו, גולדקנופף ודרעי. כל עוד כיהנתי בכנסת, פעלתי כדי לבלום את החקיקה הזאת, שנוגדת את ערכי הליכוד המוצהרים, ולעמוד על העקרונות שבהם אני מאמין. עקרונות שהליכוד הבטיח לשמור אבל כנראה לא הבטיח לקיים. נתניהו כשל ולא לקח אחריות. הוא חייב ללכת הביתה".

לפני מספר ימים הודיע אילוז על הצטרפותו למפלגת ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן. בסרטון שפורסם הצהיר על תמיכתו בליברמן לראשות הממשלה, תוך ביקורת על ראש הממשלה בנימין נתניהו והנהגת הליכוד.

המעבר מגיע לאחר תקופה של מתיחות בתוך סיעת הליכוד, על רקע עמדותיו העצמאיות של אילוז ובמיוחד התנגדותו למתווה חוק הגיוס שקודם על ידי הקואליציה.

כפי שדווח, אילוז הודיע על פרישתו מהליכוד לאחר קדנציה אחת בכנסת, כשהוא מצהיר כי "לא אוכל לקרוא לציבור להצביע למפלגה שאני עצמי לא יכול להצביע לה".

במהלך כהונתו בכנסת הנוכחית בלט אילוז בהתנגדותו לסוגיית גיוס תלמידי הישיבות. כחבר בוועדת החוץ והביטחון הוא התנגד לחוק הגיוס - צעד שגרר סנקציות מצד סיעת הליכוד: הוא הודח מחברותו בוועדות הכנסת ונשללה ממנו הזכות להגיש הצעות חוק פרטיות.

בריאיון שנערך עמו לפני כחודש אמר כי "השותפות עם ההנהגה החרדית היא סכנה קיומית למדינת ישראל". אילוז אף הצביע נגד חוק יסוד לימוד תורה, דבר שהוביל בסופו של דבר להחלטתו לעזוב את המפלגה.