במסגרת ההכנות לקראת הבחירות לכנסת ה-26, קיימו היום (יום ה') השופט נעם סולברג, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, ועו"ד דין ליבנה, ממלא מקום מנכ"ל הוועדה, פגישת היערכות עם מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי.

במהלך הפגישה הציגה המשטרה את תכניות ההיערכות שלה למערכת הבחירות, כאשר לצד האתגרים המסורתיים של שמירה על הסדר הציבורי וטוהר הבחירות, הושם דגש מיוחד על איומים חדשים הנובעים מהמרחב הדיגיטלי.

הצדדים דנו בהרחבה בניסיונות אפשריים להשפיע באופן בלתי חוקי על תהליך הבחירות, לרבות שימוש בטכנולוגיות בינה מלאכותית וכלים טכנולוגיים מתקדמים במטרה להשפיע על דעת הקהל הבוחר, פעילות חשודה ברשתות החברתיות, ניטור איומים פוטנציאליים, והיבטים של מודיעין וסייבר.

הגופים נערכים גם לתרחישים של הפרעות פיזיות ביום הבחירות עצמו. בפגישה הודגש כי במקביל למאמצים למנוע פגיעה בטוהר הבחירות, יפעלו הגופים למנוע חסימת דרכים המובילות לקלפיות, איומים על מצביעים או כל ניסיון אחר שמטרתו למנוע מאזרחים לממש את זכות ההצבעה שלהם.

השופט נעם סולברג, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, התייחס לאתגרים העומדים בפני המערכת ואמר: "מערכת הבחירות הקרובה מציבה בפנינו אתגרים חדשים, ובהם איומים במרחב הדיגיטלי, שימוש בטכנולוגיות מתקדמות וניסיונות להשפיע באופן פסול על הבוחרים".

לדבריו, שיתוף הפעולה ההדוק בין ועדת הבחירות, המשטרה והגורמים הרלוונטיים נועד "להבטיח מערכת בחירות חופשית, תקינה ובטוחה".

מפכ"ל המשטרה דני לוי הפנה אזהרה ברורה כלפי מי שישקול לנסות ולשבש את הבחירות: "הצהרתי לא אחת ואני חוזר על כך, שמי שינסה לפגוע בטוהר הבחירות או ביום הבחירות, יפגוש משטרה נחושה מאוד, שתמנע ממנו לממש את כוונתו ותפעל לשמירה על הדמוקרטיה".

בפגישה השתתפו גם בכירים נוספים מועדת הבחירות ומהמשטרה, ביניהם ניצב בועז בלט, ראש אגף החקירות והמודיעין, ניצב עירן נהון, ראש האגף המשפטי, ובכירים נוספים האחראים על ההיערכות המבצעית, המודיעינית והמשפטית לקראת יום הבחירות.